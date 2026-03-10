Tiene una extraña infección contagiada por un animal: el primer caso que asombra a especialistas

Los médicos quedaron desconcertados, ya que es la primera vez que registran a un humano con esta enfermedad.

Especialistas investigan cómo una bacteria asociada a animales marinos pudo transmitirse tras el contacto con un oso durante una actividad de caza en Alaska.

Un caso médico ocurrido en Alaska despertó la atención de especialistas en enfermedades infecciosas y podría marcar un antecedente inédito en la literatura científica . El episodio generó sorpresa entre médicos y epidemiólogos, ya que no existían registros de contagio a partir de un animal terrestre.

Los especialistas que analizaron el caso consideran que el episodio podría representar el primer registro documentado de transmisión de esta bacteria a un ser humano .

Un hombre desarrolló una infección conocida como “dedo de foca” , una patología asociada a mamíferos marinos. La infección suele aparecer en personas que mantienen contacto directo con focas o leones marinos, especialmente pescadores, cazadores o investigadores que trabajan con fauna marina.

En este caso, la enfermedad surgió tras un incidente completamente distinto: el hombre sufrió un corte en un dedo mientras despellejaba al oso que había cazado.

Una infección rara después de un accidente

El episodio ocurrió en Alaska, Estados Unidos, en una zona donde la caza forma parte de la actividad cotidiana de muchos habitantes. El protagonista del caso sufrió un corte profundo en uno de sus dedos mientras manipulaba el cuerpo de un oso que acababa de cazar.

enfermedad oso

Al principio la lesión parecía menor. Sin embargo, en los días posteriores aparecieron signos de infección. El dedo comenzó a presentar inflamación, dolor intenso y deterioro progresivo del tejido.

Ante el empeoramiento de la herida, el hombre acudió a un centro de salud. Allí comenzó un tratamiento con antibióticos, aunque la evolución no fue la esperada. La infección avanzó con rapidez y los médicos decidieron realizar estudios más detallados.

Los análisis permitieron detectar la presencia de Mycoplasma phocimorsus, una bacteria vinculada con la enfermedad conocida como “dedo de foca”. Esta infección aparece en personas que sufren mordeduras o lesiones provocadas por focas o leones marinos.

El hallazgo resultó sorprendente. El paciente no había tenido contacto con animales marinos en el momento de la lesión.

Diagnóstico inesperado y cirugía de urgencia

Una vez identificado el agente infeccioso, los médicos evaluaron el riesgo de que la infección continuara expandiéndose. En menos de una semana desde el diagnóstico, el paciente debió ser internado para recibir tratamiento intensivo.

La evolución del cuadro obligó a realizar una cirugía de urgencia para limpiar el tejido afectado y evitar complicaciones mayores.

Tras la intervención quirúrgica, el hombre inició un tratamiento con antibióticos específicos durante seis semanas. Los especialistas monitorearon la evolución de la herida para asegurarse de que la infección quedara completamente controlada.

Oso. Un oso pardo pesca en un río de Alaska.

El tratamiento logró detener el avance de la bacteria. Con el paso del tiempo, la lesión cicatrizó y el paciente recibió el alta médica.

A pesar de la recuperación, el accidente dejó una consecuencia permanente. El hombre conserva una leve pérdida de movilidad en el dedo afectado, una secuela vinculada tanto con la infección como con la intervención quirúrgica.

Un posible primer caso registrado en la medicina

El aspecto más llamativo del episodio se relaciona con la forma de contagio. La infección “dedo de foca” se asocia de manera casi exclusiva a mamíferos marinos.

Los especialistas que estudiaron el caso plantearon una hipótesis para explicar la transmisión. Según su análisis, el oso podría haber estado en contacto con animales marinos infectados, posiblemente durante su alimentación.

Los osos de Alaska consumen con frecuencia focas o restos de animales marinos. En ese escenario, el animal pudo haber adquirido la bacteria en su boca. Luego, durante el proceso de despellejar el cuerpo del oso, el cuchillo y el dedo del cazador habrían entrado en contacto con esa zona contaminada. Ese contacto habría permitido que la bacteria ingresara en la herida abierta.

Los investigadores consideran que la infección constituye un evento extremadamente inusual. La documentación del caso podría convertirse en el primer registro médico de transmisión de esta bacteria desde un oso hacia un ser humano.