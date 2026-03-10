Cómo será el otoño 2026 en Argentina, según reveló el Servicio Meteorológico: las temperaturas y lluvias

Mientras el verano comienza a transitar su recta final, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) adelantó cómo será el otoño en Argentina . Esto se desprende de su pronóstico trimestral para marzo, abril y mayo de 2026, que anticipa temperaturas medias más altas de lo normal en amplias zonas del país. El mapa de precipitaciones , en cambio, presenta un patrón más fragmentado.

El informe se basa en un consenso de modelos climáticos internacionales y nacionales , y proporciona una perspectiva probabilística que debe interpretarse sobre el valor medio del trimestre. Los especialistas también consideran la evolución de factores oceánicos y atmosféricos de gran escala, como el fenómeno de El Niño.

Desde el organismo recuerdan que no determina fechas ni episodios concretos . Un trimestre con tendencia “normal” puede incluir olas de calor, irrupciones de aire frío o eventos de lluvia intensa. Por ello, se recomienda mantenerse actualizado con los reportes diarios y semanales y consultar las alertas tempranas para eventos de alto impacto.

mapa Así es el mapa del SMN con el informe para el otoño.

Qué temperatura hará en otoño en Argentina

El pronóstico utiliza el sistema de terciles, que divide el registro histórico en tres categorías: inferior, normal y superior a la normal. Este enfoque permite identificar las regiones con mayor probabilidad de desviaciones respecto al promedio. En ese contexto, existe mayor probabilidad de temperatura media superior a la normal en el sur de la Patagonia, el Noroeste, Córdoba, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, el oeste de Chaco y el oeste de Formosa.

Por su parte, el centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el litoral presentan probabilidad de registrar valores normales o superiores a la normal. El tercil superior implica valores aproximadamente 0,5 °C por encima del promedio del período, aunque estas cifras pueden variar según la región y la serie histórica analizada.

SFP Otoño hojas colores (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

El mapa de las lluvias en el país

En cuanto a las precipitaciones, el informe del SMN habla de una mayor probabilidad de valores normales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el litoral, el este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. En las provincias del Noroeste y el sur de la Patagonia, en tanto, podrían experimentar precipitaciones superiores a la normal, mientras que en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero, la tendencia es a registros normales o inferiores a la normal.

El área en blanco en los mapas oficiales indica regiones donde no hay una categoría con mayor probabilidad asignada, por lo que se debe considerar la climatología del trimestre como referencia.

Cuándo comienza el otoño en Argentina

El otoño oficia de tránsito entre las temperaturas extremas del verano y el clima frío del invierno. Su llegada está asociada al cambio de color de las hojas –de verde intenso a un marrón claro o anaranjado- y su caída de los árboles. El cambio de estación está marcado por un evento astronómico: el equinoccio, palabra que proviene del latín y significa “noche igual”. En ese momento, los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre la línea del ecuador, generando que el día y la noche tengan exactamente la misma duración (alrededor de 12 horas) en todo el planeta.

De acuerdo al Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 tendrá lugar el 20 de marzo a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). Esto marcará el final del verano tanto en Argentina como en el resto del hemisferio sur. Desde ese momento, la nueva estación se prolongará hasta el 21 de junio, fecha en la que este año está previsto el inicio del invierno.