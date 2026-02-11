Tras la sorpresiva nevada, qué pasará con el clima en Chubut en los próximos días y el fin de semana largo

Un frente frío provocó el descenso brusco de la temperatura. Alivio en el combate de los incendios en Cholila y la zona de Esquel .

Después de un fin de semana sofocante en algunas localidades, con temperaturas que rondaron los 30 grados, y en el contexto de una temporada de fuerte sequía, este martes la nieve sorprendió a gran parte de la región cordillerana de las provincias de Chubut y Río Negro.

Las precipitaciones de lluvia y nieve comenzaron en Chubut durante la mañana del martes y se extendieron a lo largo de la jornada, alcanzando varios puntos de la cordillera.

Con la llegada de un frente frío, se registraron nevadas en las zonas más elevadas, incluyendo el Centro de Actividades de Montaña La Hoya y en el área del Lago Cholila.

Asimismo, se reportaron lluvias intensas en sectores del Parque Nacional Los Alerces y otras localidades de la región.

Una ayuda contra los incendios en Chubut

Más allá de las inusuales escenas de montañas nevadas en plena temporada de verano, la llegada de las precipitaciones trajo también cierto alivio en lo que respecta al combate de los incendios que vienen asolando la región y ya afectaron aproximadamente 17.000 hectáreas, diez veces la superficie de la capital provincial.

Nieve en febrero en el Cerro Catedral de Bariloche Nieve en febrero en el Cerro Catedral de Bariloche.

Para los brigadistas y bomberos que desde hace semanas combaten el fuego en la cordillera, la llegada del agua mejoró las condiciones de trabajo y redujo el riesgo de propagación de las llamas.

La nieve también sorprendió a los habitantes de Río Negro, donde la masa de aire polar proveniente del Pacífico generó un brusco descenso de temperatura en la región andina y dejó cubiertos de nieve el Cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche, y las cumbres del Piltriquitrón, en El Bolsón.

En muchos puntos hubo temperaturas bajo cero con caídas térmicas de más de 30 grados. La lluvia en Bariloche comenzó poco después de las 11 de la mañana del martes, y se transformó en nieve por encima de los 1.600 metros de altura. El pronóstico advertía la posibilidad de que el fenómeno se repitiera de manera intermitente al menos durante todo este miércoles.

El sistema frontal comenzaría a retirarse hacia el jueves, dando paso nuevamente a jornadas despejadas, aunque con temperaturas mínimas más bajas que las que venían registrándose en los días anteriores y en relación con el promedio histórico para febrero.

Por las inesperadas condiciones climáticas, las autoridades recomendaron que los automovilistas circulen con extrema precaución, en especial sobre el tramo de la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón, donde se registraron sectores de baja adherencia debido a la calzada húmeda y a las lluvias persistentes en zonas bajas.

Lo que viene: qué dice el Servicio Meteorológico

En Cholila, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica la finalización de las lluvias para la noche de hoy. Para el resto de la semana, cielos nublados pero con baja o nula probabilidad de precipitaciones. El jueves seguirá haciendo frío (2 grados de mínima y 11 de máxima) y para el fin de semana largo se esperan temperaturas mínimas entre los 5 y 8 grados y máximas entre 16 y 19 grados, bajo un cielo con nubes.

En la región de Esquel, el SMN indica probabilidad 0 de lluvia para los próximos siete días, con mínimas de 11 y máximas de 19 grados entre el sábado y el martes, con excepción del lunes cuando la temperatura será algo más elevada.

Bariloche y El Bolsón, en tanto, también aguardan que ya no llueva a partir del jueves, y un ascenso de la temperatura desde el viernes. Entre el sábado y el martes, el SMN prevé mínimas de 6 a 8 grados y máximas de 17 a 21 grados.