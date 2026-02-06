Por qué este año no habrá avistajes de ballenas sei en Chubut

Se trata de una de las especies más grandes del mundo. Entre febrero y junio, más de 2.000 ejemplares llegan a las costas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Las ballenas sei llegan a la costa de Chubut en los meses en los cuales se aleja la ballena franca austral.

Un proyecto que involucra a científicos del Conicet , el área de Turismo de Comodoro Rivadavia y operadores turísticos de Chubut avanza desde 2025 para que se puedan realizar salidas de avistaje de ballenas sei -una de las especies de ballena más grandes del mundo- desde Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, sumándose a las tradicionales excursiones para ver la ballena franca austral que salen de Puerto Madryn y Península Valdés.

A diferencia de la franca austral, que se acerca a las costas chubutenses en el segundo semestre de cada año, la ballena sei lo hace entre febrero y junio, lo que permitiría extender las temporadas de avistaje a lo largo de casi todo el año.

No obstante, en 2026 no habrá salidas turísticas para ir a ver las ballenas sei y se espera que comiencen recién a partir de febrero de 2027, luego de concluir los estudios de impacto ambiental en las aguas del Golfo San Jorge, donde se concentran su presencia.

El estudio busca evaluar de manera exhaustiva la viabilidad del avistaje de esta especie, un requisito fundamental que exigen el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Turismo de la Provincia del Chubut.

Ballena sei: un proyecto avanzado

El impulso para concretar este análisis científico surgió de la interacción directa con los actores del sector privado.

Ballena sei El avistaje de ballenas sei en Chubut comenzaría en 2027.

Según indicó Gerardo Carrasco, gerente ejecutivo del ente oficial Comodoro Turismo, el proyecto surgió durante la edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025.

En ese contexto, los prestadores locales pidieron contar con un marco legal y científico que les permitiera realizar las excursiones.

A partir de esto, “se gestionó el financiamiento y abordaje necesario para lograr que el avistaje de ballena sei sea una realidad en Comodoro Rivadavia, siempre priorizando la conservación y el desarrollo sustentable de la región", dijo el funcionario.

La ballena sei posee características que la vuelven única para este tipo de emprendimientos. A diferencia de otras especies más conocidas, la sei es difícil de observar en otras latitudes de manera tan accesible. La geografía del Golfo San Jorge permite una logística privilegiada que pocos destinos poseen.

Las ventajas de la costa de Chubut

La cercanía de los ejemplares a la costa es lo que le da ventaja a la zona del Golfo San Jorge en relación con otras. "Acá tenemos la posibilidad de que uno sale desde el puerto de Comodoro y a los pocos minutos puede empezar a ver individuos”, destacó Mariano Coscarella, investigador del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (Cesimar) del Conicet.

Ballenas sei en Chubut Chubut: la ballena sei, una de las más grandes y rápidas del mundo.

Coscarella explicó que los estudios de impacto ambiental requieren observar ciclos biológicos y comportamientos ante la presencia humana.

Por este motivo, estiman que la habilitación definitiva y el inicio de las operaciones comerciales de avistaje llegarán para la temporada 2027.

La ballena sei (Balaenoptera borealis) es la tercera más grande del planeta y una de las menos conocidas. Alcanza los 18 metros de largo, supera las 20 toneladas y puede nadar a 50 km/h, por lo cual es uno de los cetáceos más veloces.

En estudios realizados por el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-Conicet) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), durante mayo -el mes “pico”- se llegaron a contabilizar desde el aire, en vuelos a baja altura, unos 2.700 ejemplares que llegan a alimentarse en las costas que se extienden entre Pico Salamanca y unos 70 kilómetros al sur de Caleta Olivia, en la costa sur de Chubut.