Es un conocido DT el conductor que atropelló a la maestra fallecida en una ruta de Chubut

El también ex jugador de Atlanta y varios clubes patagónicos embistió a la joven que iba en bicicleta en un tramo de 40 km/h de velocidad máxima. Investigan.

Jaime Giordanella, actual DT de Dolavón en Chubut, podría ser imputado por homicidio culposo tras la muerte de la joven maestra.

Una tragedia conmocionó esta semana al Valle de Chubut y dejó sumida en el dolor a toda la comunidad de la localidad de Gaiman . Mariana de Pablo Lloyd , una maestra de 30 años y madre de un niño pequeño, perdió la vida el miércoles cuando fue embestida por una camioneta Toyota Hilux mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Provincial N° 7 , en el paraje de Bryn Gwyn . El siniestro ocurrió a metros de la Escuela Agrotécnica N° 733 "Benito Owen" .

El conductor del rodado fue hallado por policías que acudieron a la emergencia en el sitio del impacto, en estado de shock , y debió ser derivado a un centro asistencial.

Inicialmente, las autoridades informaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 50 años , residente de la zona. Sin embargo, en las últimas horas se conoció su identidad: Jaime Segundo Giordanella , una figura muy conocida del fútbol patagónico.

Giordanella actualmente es el director técnico del Club Social y Deportivo Dolavon, con el que recientemente había renovado contrato por un tercer período consecutivo.

Como futbolista, tuvo una destacada trayectoria que incluyó un paso por Atlanta, donde disputó una final por el ascenso a Primera División nada menos que contra Racing, en 1985.

Fuentes del ámbito judicial revelaron que el entrenador podría enfrentar una imputación por homicidio culposo, figura que contempla muertes ocasionadas sin intención pero derivadas de acciones imprudentes, negligentes o que violan reglamentaciones.

La formulación de cargos dependerá de cómo avance la investigación y de los resultados de las percicias que se están realizando, además de informes médicos y eventuales testimonios que se puedan recabar.

El episodio generó un profundo impacto tanto en el ambiente deportivo regional —donde Giordanella construyó la mayor parte de trayectoria, acumulando campeonatos y ascensos— como en la comunidad educativa de Gaimán y de Trelew, donde la “seño Maru” se había formado recientemente como docente. Piden justicia.

El trágico accidente en la ruta de Chubut

El choque entre la camioneta y la bicicleta de la docente resultó devastador. La violencia del impacto fue de tal magnitud que, incluso el jueves por la mañana, todavía se podían observar fragmentos del casco de la víctima dispersos sobre el asfalto. Esa imagen cruda no solo refleja la dimensión del siniestro, sino también la conmoción que provocó entre quienes transitan a diario ese sector de la ruta. Además, ese detalle despertó cuestionamientos respecto a la preservación del escenario del hecho y al resguardo de evidencias fundamentales para la investigación.

Mariana falleció de forma instantánea. No hubo tiempo para ningún tipo de atención médica. La información se difundió velozmente y provocó un hondo pesar en el ámbito educativo, donde la joven se desempeñaba como maestra, y en toda la comunidad, que ahora acompaña a su familia en el duelo.

Ruta provincial 7 de Chubut - Gaiman

El siniestro tuvo lugar en un tramo de la Ruta 7 donde la velocidad máxima permitida es de 40 km/h. La señalización es explícita y el contexto no admite ambigüedades: se trata de una zona sensible, con tránsito continuo de estudiantes, docentes, trabajadores rurales y vecinos que se movilizan cotidianamente entre Gaiman, Dolavon y Trelew.

Con trayectoria en el fútbol patagónico

Oriundo de Paso del Sapo y nacido en 1960, Jaime Giordanella es una leyenda del fútbol de la Patagonia. Durante su etapa como jugador, sobresalió por su temperamento, su capacidad táctica y su polivalencia en el mediocampo. Defendió los colores de Huracán de Comodoro Rivadavia, Cipolletti, Atlanta, All Boys y Douglas Haig, entre otros equipos.

Perro su momento cumbre como futbolista fue en el fútbol porteño, con la camiseta de Atlanta, cuando participó de aquella memorable final frente a Racing de Avellaneda que definía el ascenso a la máxima división del fútbol argentino.

Posteriormente, en Cipolletti, llevó la cinta de capitán y se transformó en un referente del plantel que en la campaña 1987/88 luchó por subir en la B Nacional, dejando una marca en la historia de ese importante equipo rionegrino.

Una lesión grave lo forzó a colgar los botines antes de tiempo, a los 28 años, cuando aún tenía mucho por recorrer enn el cesped. Pero no se alejó del futbol: enseguido inició su carrera como director técnico, construyendo una trayectoria tan prolongada como exitosa.

Condujo a Racing de Trelew, Independiente de Trelew, Guillermo Brown, Deportivo Madryn y Germinal de Rawson, entre otros equipos de primera líunea de Chubut, conquistando al menos un título con casi todos.

Eso lo convirtió en uno de los técnico más exitosos en la región, que tiene en su palmarés como logro probablemente más destacado el el ascenso al Torneo Argentino A 2005 al frente de Huracán de Comodoro Rivadavia.

Ahora, esa extensa historia deportiva se ve atravesada de manera abrupta por un incidente vial trágico y una posible causa penal.