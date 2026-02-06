Una argentina rompió todos los récord de Pasapalabra: participó más de un año y se llevó una fortuna

Cómo fue el sistema de estudio que implementó para aprender conceptos en esos largos meses. Cuánto dinero se llevó.

Rosa Rodríguez hizo historia en Pasapalabra al completar el Rosco perfecto y quedarse con el mayor premio del programa.

Una argentina radicada en Galicia, logró completar las 25 palabras del Rosco y se llevó el premio más alto desde el estreno de Pasapalabra. La hazaña coronó un recorrido de más de 300 programas y una preparación casi obsesiva, sostenida durante meses.

La emoción se desbordó en el estudio, bajo la conducción de Roberto Leal. Rosa apenas pudo articular palabras después del acierto final. Entre lágrimas y abrazos, confirmó que detrás del logro existió una disciplina férrea y una decisión personal profunda: poner su vida en pausa para apostar todo al concurso .

El camino no resultó sencillo. Rosa Rodríguez participó en 307 emisiones desde su debut en noviembre de 2024. Durante ese período enfrentó a rivales con experiencia previa y atravesó semanas enteras sin victorias contundentes, pero siempre sostuvo el mismo método.

Según contó en el programa, organizó sus días alrededor del Rosco. Estudiaba unas cinco horas diarias, además del tiempo dedicado a las grabaciones. Para no quedar encerrada entre apuntes, transformó sus caminatas en sesiones de repaso mental. Recorrió entre 15 y 18 kilómetros por jornada mientras repasaba definiciones, sinónimos y datos con ayuda de aplicaciones de memoria.

“Esto no pasa solo por sentarse a estudiar. Desde que me levanto, la cabeza queda enfocada en palabras”, explicó en una de sus intervenciones. Esa constancia también implicó resignar otros hábitos: redujo el ejercicio tradicional y se tomó una especie de excedencia laboral para concentrarse de lleno en el desafío.

El resultado terminó por justificar el sacrificio. Rosa llegó al Rosco decisivo con una calma notable y resolvió la ronda completa sin cometer errores, un cierre perfecto para un recorrido largo y exigente.

Caminar, memorizar y repetir: la fórmula del éxito

La preparación de Rosa combinó estudio clásico con entrenamiento cognitivo en movimiento. Mientras caminaba por zonas de montaña, repetía conceptos en voz baja, repasaba listas de palabras y practicaba asociaciones mentales. Ese sistema le permitió sostener la concentración durante meses.

En varias oportunidades relató que el cansancio aparecía, pero también la convicción de estar ante una oportunidad única. “Quería sentir que daba el máximo”, resumió.

El Rosco que le dio el triunfo incluyó definiciones complejas y términos poco frecuentes, desde tecnicismos hasta palabras del uso cotidiano. La secuencia completa, resuelta en una sola pasada, provocó una ovación inmediata del público y del equipo del programa.

Más allá del monto económico, el logro marcó un récord interno del ciclo y consolidó a Rosa como una de las concursantes más perseverantes que pasaron por el formato.

Un premio millonario y un mensaje de perseverancia

El bote de EUR 2.716.000 representa un antes y un después para la ganadora. Pero Rosa dejó claro que el valor del recorrido no se mide solo en dinero. Para ella, el proceso implicó disciplina, renuncias y una convivencia diaria con la presión televisiva.

Su historia también conecta con miles de espectadores que siguieron cada Rosco desde sus casas. La imagen de una participante extranjera, instalada en España, que apuesta todo al estudio y al esfuerzo personal, se transformó en un relato de superación que trascendió la pantalla.

Tras el acierto final, la argentina no ocultó la conmoción. La emoción la desbordó, y agradeció al equipo del programa y a su entorno más cercano por el apoyo constante. Ahora, con el premio asegurado, planea retomar proyectos personales que quedaron en pausa durante la competencia.