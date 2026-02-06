Quién es la argentina que ganó más de 2 millones de euros en la versión española de Pasapalabra

Tras más de 300 programas y casi cinco años de formación, la argentina Rosa Rodríguez quedó en la historia de la televisión española. Completó el rosco de Pasapalabra valuado en 2.716.000 de euros y se convirtió en la ganadora del mayor pozo desde la creación del programa.

Nacida en Quilmes y radicada en España desde pequeña, estudió Filología Inglesa y es profesora de español. “Impresionada, abrumada e infinitamente agradecida por todas y cada una de las felicitaciones y muestras de cariño tan cargadas de emoción que me están llegando”, expresó la flamante campeona tras la victoria que le cambió la vida.

De madre argentina y padre español, Rosa Rodríguez nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, hace 32 años. A los siete años, su familia decidió continuar con su vida en Europa e instalarse en Galicia, tierra natal de su padre.

Embed - Rosa Rodríguez, una argentina nacida en Quilmes, ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España

Se graduó en Filología Inglesa, hizo masters en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la educación y actualmente trabaja como profesora universitaria de español para estudiantes internacionales. Curiosa, ávida lectora y fanática de la cocina, siguió el consejo de su madre de poner a prueba su conocimiento e inscribirse en Pasapalabra, programa que siempre miraron juntas. Eso sí, para hacerlo se preparó durante cuatro años.

“Durante la pandemia estuve viviendo con mis padres y por las tardes nos sentábamos a ver concursos. A mi madre le encantan los concursos en general y, de hecho, siempre ha soñado con participar en alguno e hizo varios castings, pero, por una razón o por otra, nunca ha llegado a estar en ninguno. Un 10 de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Ni de lejos imaginaba, desde luego, todo lo que aquella decisión conllevaría”, aseguró Rodríguez en diálogo con El Mundo.

La historia del gran logro de Rosa Rodríguez

El 19 de noviembre de 2024, Rosa Rodríguez apareció por primera vez en el programa conducido por Roberto Leal y desde un primer momento demostró que tenía lo necesario para ser una rival a vencer. Pero tuvo un obstáculo: Manu Pascual, quien le llevaba ventaja puesto que contaba con más participaciones en el ciclo, era el gran rival a vencer.

image

Lo que nadie se imaginó fue que su competencia se extendería por 306 programas. Se convirtieron en rivales, pero también en amigos que se impulsaron, desafiaron y motivaron mutuamente. Finalmente, después de más de un año, hubo un desenlace, uno que favoreció a la argentina.

En la emisión del 5 de febrero de Pasapalabra tuvo lugar el último rosco entre Rodríguez y Pascual. Ella llegó a la instancia en la que, faltando tres segundos, le quedaba una sola letra por resolver, la M. Tenía que decir el apellido del jugador de fútbol americano que fue elegido jugador más valioso de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés) en 1968 por la agencia AP. Tras agotar todas las instancias, arriesgó y respondió: “Morrall”. Esas siete letras le valieron ser la dueña de 2.716.000 de euros, el máximo pozo jamás entregado en el programa.

“Gracias, gracias, gracias. Impresionada, abrumada e infinitamente agradecida por todas y cada una de las felicitaciones y muestras de cariño tan cargadas de emoción que me están llegando. Me resulta imposible llegar a leer y contestar a todo ahora, pero lo haré poco a poco. En el séptimo cielo en estos momentos. Gracias y a soñar, siempre”, expresó Rodríguez en su cuenta de Instagram horas después de que se emitiera el programa, el cual se grabó con anterioridad.