El hijo de Julián Weich se sumó como brigadista para combatir los incendios en la Patagonia

Jerónimo Weich, hijo del conductor televisivo, se sumó a un grupo de brigadistas para combatir el fuego en la provincia de Chubut.

Los incendios en la Patagonia Argentina son estremecedores y aquel paisaje verde que lo coloca como uno de los lugares más lindos del territorio nacional se convierte en cenizas ante el avance de las llamas que provocan un fuerte daño tanto en la naturaleza como en la sociedad que habita ese espacio. Desde el mundo del espectáculo varias figuras han hecho su aporte para intentar combatir el problema.

Es el caso de los artistas Cazzu, Emilia Mernes , La Joaqui, Luck Ra y Khea que realizaron la compra de motobombas para aportar mayores herramientas para el personal que trabaja en el lugar. Otros, decidieron ponerle el cuerpo a las llamas. Es el caso de Jerónimo Weich , hijo del conductor Julián Weich , quien se sumó a la Brigada La Champa para ser parte del personal que trabaja contra el fuego.

“El hippie con Osde @jeronimoweich ahora es brigadista con Osde. ¡Desde Córdoba a Epuyén!” , escribió su padre Julián en las redes sociales junto a un video donde se lo ve a su hijo con los trajes correspondientes para no sufrir graves consecuencias a causa del fuego que azota la zona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por julian weich (@julian_weich)

La Champa Brigada es un grupo de voluntarios de Traslasierra, Córdoba, que ya está trabajando en el lugar combatiendo el incendio y brindando tareas de apoyo donde el fuego ya arrasó. Al conocerse la noticia de la incorporación del hijo de Weich, las redes sociales se llenaron de mensajes positivos y destacando la solidaridad de Jero y su grupo.

Desde hace tiempo decidió adoptar una vida más asociada al cuidado de la naturaleza, lejos de la ciudad. Hace algunos meses decidió establecerse en Los Hornillos, en el interior de Córdoba, donde crearon junto a su pareja una casa de barro bajo enfocada en la bioconstrucción y permacultura, dejando en claro que no solo es una cuestión ideológica sino que también aplica su pensamiento en acciones.