"Tenía adoquines en el cuerpo": el fuerte relato de Fernando Burlando sobre la autopsia de Silvina Luna

El abogado contó detalles impactantes sobre la autopsia de la modelo en diálogo con el Diario de Mariana. Cómo afectaron las intervenciones de Aníbal Lotocki.

El abogado Fernando Burlando dio un crudo y estremecedor relato sobre el daño que le provocaron las intervenciones estéticas del Aníbal Lotocki en el cuerpo de Silvina Luna , quien murió luego el 31 de agosto de 2023 luego de una larga lucha y convivencia con un sinfín de dolencias.

En diálogo con El Diario de Mariana, que se emite por América, luego de que la Justicia ordenara un nuevo peritaje sobre Lotocki, el abogado Burlando contó detalles sobre la autopsia de la modelo con revelaciones impactantes. “Yo presencié la operación de autopsia de Silvina y la cantidad de material que tenía eran adoquines ”, contó y luego agregó sobre los dolores que le generaba en el cuerpo: “Uno de esos adoquines directamente estaba generando una presión en el nervio ciático. Eso es algo imposible, es imposible convivir con algo así”,

Los últimos días de Luna fueron dolorosos. Pampito, panelista del programa, contó que se reunió con ella antes de la última internación: "Me contó que se tuvo que mudar porque no podía subir la escalera de su departamento por el dolor que tenía”.

“Te mostraba las piernas. Yo se lo toqué en vivo, no sabía lo que era. Eran piedras. Piedras que tenía. Cemento”, contó el panelista y a lo que el letreado se refirió al producto que le inyectó Lotocki: “Imaginate el cuerpo humano, que ya de por sí tiene flexibilidad, que te inyecten piedras desde la punta del glúteo hasta casi donde terminan los gemelos. En el principio del glúteo tenía dos adoquines que directamente le presionaban el nervio. Es tremendo”.

Como en el inicio de su relato, insistió: “Es imposible vivir. Es imposible vivir con el dolor”.

En su relato apuntó también contra la Justicia en marco de la causa judicial: “La Justicia no se equivocó, pero fue muy lenta”. Luego, explicó que la cantidad de producto que tenía la modelo le impedía moverse con normalidad: “Era infernal. En glúteos, piernas, rodillas… había emigrado por todo el cuerpo”.

Silvina Luna.jpg Silvina Luna

“Este era un preparado que hacía Frankenstein. Ni siquiera era el producto de laboratorio. Lo mezclaba con grasa, en un lugar no habilitado para hacer intervenciones. (Silvina) salió a cococho de ese lugar, casi dormida (porque no querían internarla)”, dijo sobre el producto que le inyectaron.

Para cerrar se refirió a los prejuicios con los que convivió la modelo: “Escuché decir: ‘si se fue a hacer el cul..., que se joda’. Mucha gente sigue pensando eso. Silvina peleó contra los prejuicios, contra las frivolidades, y murió tan joven, con toda una vida por delante”.