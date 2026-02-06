Ian Lucas habló sin filtros sobre su inesperada pelea con el Chino Leunis

El youtuber salió a hablar en Intrusos acerca de su cruce con su compañero de MasterChef Celebrity.

Si existía un buen clima en MasterChef Celebrity , este acaba de ser perturbado por una interna inesperada. En medio de los rumores de tensión con el Chino Leunis , Ian Lucas rompió el silencio en Intrusos y dio su versión sobre lo que estaría pasando puertas adentro del reality de Telefe conducido por Wanda Nara.

Luego de que la periodista Paula Varela contara en el ciclo de América TV que hubo quejas, comentarios cruzados y hasta gestos incómodos durante una de las grabaciones del programa, Ian decidió bajarle un cambio a la polémica, aunque reconoció que existen “raspones” propios de la competencia. “Está picante el programa, está buenísimo. Desde un principio dije que mi intención era ganar, así que sigo en ese camino”, aseguró con tranquilidad. Y agregó una verdad que atraviesa a todos los realities show: “Todos quieren ganar y el que dice que no, miente”.

Ian también se refirió a uno de los momentos que más ruido generó: su ausencia en el asado que habría organizado el Chino con varios participantes del reality de cocina. “No fui porque estaba cansado, pero iba a ir. A mí se me nota todo, no los puedo chamuyar”, explicó, dejando en claro que no hubo una intención de marcar distancia, sino una necesidad personal de bajar revoluciones.

Fiel a su perfil, Lucas remarcó la importancia de cuidar el equilibrio emocional en medio de la exposición: “Está bueno volver a casa después de la grabación para tener tu tiempo y tu espacio. A mí me gusta estar un poco solo”. Incluso intentó justificar a su compañero: “Tal vez el Chino tuvo un mal día y respondió mal, ni idea”.

La reflexión de Ian Lucas

Lejos de alimentar el conflicto, Ian Lucas dejó una frase que marca su postura ante cualquier rumor o malestar: “Si hay alguien que tenga un problema conmigo, que venga, me lo diga y lo hablamos”. Y cerró con una confesión que resume su presente en MasterChef Celebrity: “Realmente estoy muy feliz, disfrutando el último tramo, estudiando y dejando todo”.

Durante la nota con Intrusos, también apareció la mamá de Ian, quien se mostró orgullosa del recorrido de su hijo. “Lo veo increíble, orgullosísima de lo buena gente que muestra ser. Yo le digo que se concentre en lo importante”, expresó, respaldándolo en medio del revuelo mediático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2019820800069513711&partner=&hide_thread=false



"Si alguien tiene un problema conmigo que venga y lo hablamos"

"Después del programa veremos con Eva, ahora estamos enfocados"#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/ZHQO7N3GUn — América TV (@AmericaTV) February 6, 2026

Por último, el youtuber no pudo esquivar a uno de los temas comentados en los últimos meses. Sobre el final de la nota habló respecto a los rumores que lo vincularon con Evangelina Anderson, la reacción fue pura distensión. Entre risas, su mamá lanzó: “Todo bien con Evangelina, la banco”, mientras que Ian aclaró: “Ya se conocían igual, ahora hay que estar enfocado en el programa. Después del programa veremos”.

Mientras la edición define qué se verá al aire, lo cierto es que MasterChef Celebrity suma un nuevo frente de tensión, y las declaraciones de Ian Lucas dejan en claro que, al menos de su lado, la competencia sigue siendo intensa… pero con códigos.