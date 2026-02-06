Fiestas de la Confluencia, segundo día: estos son los artistas que se presentarán este viernes

Se viene una grilla marcada por el pop, el cuarteto y la música urbana que apunta a hacer vibrar al público en el escenario mayor.

La Fiesta de la Confluencia 2026 avanza con una segunda jornada cargada de música urbana, pop y cuarteto , pensada especialmente para convocar a un público joven y diverso. El Día 2 del festival promete una seguidilla de shows que irá creciendo en intensidad a lo largo de la tarde y la noche, con nombres reconocidos a nivel nacional que se subirán al escenario mayor para hacer bailar a miles de personas.

El viernes 6 de febrero, desde las primeras horas de la tarde, el predio de la Isla 132 volverá a recibir a vecinos y turistas que se acerquen a disfrutar de los espectáculos gratuitos a orillas del río Limay, en el marco de una nueva edición de la fiesta más convocante de la región.

La jornada comenzará a las 18 con las presentaciones del Pre Confluencia , un espacio destinado a visibilizar nuevos talentos y propuestas emergentes. A las 18 se presentará Pre Confluencia 1 y, media hora más tarde, será el turno de Pre Confluencia 2, dos instancias que ya se convirtieron en un clásico del festival y que permiten abrir el escenario a artistas locales y regionales.

A partir de las 19, la grilla empezará a sumar nombres con fuerte llegada al público joven. Tuli será la encargada de inaugurar esta etapa del día, seguida por Lauty Gram a las 19:50, uno de los artistas urbanos que viene consolidando su presencia en los principales escenarios del país.

Fiesta de la Confluencia 2026 jueves primer noche 270 mil personas

A las 20:40 será el turno de Roze, quien aportará su estilo a una grilla marcada por sonidos actuales y letras que conectan especialmente con las nuevas generaciones. La propuesta musical del viernes se apoya en una combinación de artistas que dominan las plataformas digitales y que logran una fuerte interacción con el público en vivo.

El escenario mayor volverá a encenderse a las 21:50 con la presentación de FMK, uno de los referentes del pop urbano argentino. Con una carrera en constante crecimiento y colaboraciones con figuras destacadas de la escena musical, su show se perfila como uno de los momentos más convocantes de la noche.

La recta final del Día 2 tendrá dos nombres que garantizan un cierre a puro ritmo. A las 23, Ángela Torres subirá al escenario con un repertorio que combina pop, baladas y canciones que forman parte de su recorrido artístico, consolidándola como una de las voces femeninas más reconocidas del país.

Fiesta de la confluencia 2026 primera noche jueves (34) Omar Novoa

El broche de oro llegará a las 00:30 con Luck Ra, uno de los artistas más esperados de la jornada. Con su impronta cuartetera y un presente de gran popularidad, será el encargado de cerrar la noche del viernes y hacer bailar al público hasta pasada la medianoche.

Una grilla pensada para la juventud

La programación del Día 2 refleja el perfil diverso de la Fiesta de la Confluencia, que apuesta a propuestas actuales y a artistas con fuerte llegada a la juventud. Con shows simultáneos en distintos escenarios y una agenda que se extiende durante cuatro jornadas, el evento vuelve a posicionarse como una de las fiestas populares más importantes del verano en Argentina.

La organización recomienda llegar con anticipación al predio, respetar las indicaciones de seguridad y consultar la información sobre accesos, servicios y escenarios para disfrutar de una jornada que promete ser una de las más concurridas de esta edición 2026.