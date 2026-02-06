Fiestas de la Confluencia, segundo día: estos son los artistas que se presentarán este viernes

Se viene una grilla marcada por el pop, el cuarteto y la música urbana que apunta a hacer vibrar al público en el escenario mayor.
La Fiesta de la Confluencia 2026 avanza con una segunda jornada cargada de música urbana, pop y cuarteto, pensada especialmente para convocar a un público joven y diverso. El Día 2 del festival promete una seguidilla de shows que irá creciendo en intensidad a lo largo de la tarde y la noche, con nombres reconocidos a nivel nacional que se subirán al escenario mayor para hacer bailar a miles de personas.
El viernes 6 de febrero, desde las primeras horas de la tarde, el predio de la Isla 132 volverá a recibir a vecinos y turistas que se acerquen a disfrutar de los espectáculos gratuitos a orillas del río Limay, en el marco de una nueva edición de la fiesta más convocante de la región.
La jornada comenzará a las 18 con las presentaciones del Pre Confluencia, un espacio destinado a visibilizar nuevos talentos y propuestas emergentes. A las 18 se presentará Pre Confluencia 1 y, media hora más tarde, será el turno de Pre Confluencia 2, dos instancias que ya se convirtieron en un clásico del festival y que permiten abrir el escenario a artistas locales y regionales.
A partir de las 19, la grilla empezará a sumar nombres con fuerte llegada al público joven. Tuli será la encargada de inaugurar esta etapa del día, seguida por Lauty Gram a las 19:50, uno de los artistas urbanos que viene consolidando su presencia en los principales escenarios del país.
A las 20:40 será el turno de Roze, quien aportará su estilo a una grilla marcada por sonidos actuales y letras que conectan especialmente con las nuevas generaciones. La propuesta musical del viernes se apoya en una combinación de artistas que dominan las plataformas digitales y que logran una fuerte interacción con el público en vivo.
El escenario mayor volverá a encenderse a las 21:50 con la presentación de FMK, uno de los referentes del pop urbano argentino. Con una carrera en constante crecimiento y colaboraciones con figuras destacadas de la escena musical, su show se perfila como uno de los momentos más convocantes de la noche.
La recta final del Día 2 tendrá dos nombres que garantizan un cierre a puro ritmo. A las 23, Ángela Torres subirá al escenario con un repertorio que combina pop, baladas y canciones que forman parte de su recorrido artístico, consolidándola como una de las voces femeninas más reconocidas del país.
El broche de oro llegará a las 00:30 con Luck Ra, uno de los artistas más esperados de la jornada. Con su impronta cuartetera y un presente de gran popularidad, será el encargado de cerrar la noche del viernes y hacer bailar al público hasta pasada la medianoche.
Una grilla pensada para la juventud
La programación del Día 2 refleja el perfil diverso de la Fiesta de la Confluencia, que apuesta a propuestas actuales y a artistas con fuerte llegada a la juventud. Con shows simultáneos en distintos escenarios y una agenda que se extiende durante cuatro jornadas, el evento vuelve a posicionarse como una de las fiestas populares más importantes del verano en Argentina.
La organización recomienda llegar con anticipación al predio, respetar las indicaciones de seguridad y consultar la información sobre accesos, servicios y escenarios para disfrutar de una jornada que promete ser una de las más concurridas de esta edición 2026.
