Pre Confluencia, día 1: conocé a los artistas locales que suben al escenario mayor

Este martes 3 de febrero tuvo lugar en la Isla 132 la primera final del certamen Pre Confluencia. Compitieron 6 artistas y el jurado y el público eligieron a los ganadores.

LadyBel, la elegida del público en el Pre Confluencia

El certamen Pre Confluencia tiene a sus primeros cuatro artistas ganadores que subirán al escenario mayor en la Fiesta Nacional de la Confluencia . Este martes 3 de febrero a las 20 se realizó la presentación de 6 de los 12 finalistas.

LadyBel, D5, Panóptico, Erika Sofía, Dahy Galeassi y Nube fueron los primeros en hacer su show frente al jurado y al público que copó el predio de la Isla 132 donde se encuentra el escenario Limay.

El jurado eligió a tres de los artistas y, por primera vez, el público, a través del código QR hizo lo suyo y eligió al cuarto artista ganador de la edición 2026 del Pre Confluencia.

Los elegidos para el escenario mayor

LadyBel obtuvo 631 votos del público, es decir, el 27,8% de los votos positivos y obtuvo el lugar en el escenario mayor de la Confluencia. “Muchas gracias a todos los que están viendo por el vivo. Este es mi sueño y lo logramos”, dijo feliz la cantante.

Minutos después, el jurado informó el nombre de las tres bandas elegidas para subir a cantar en el escenario mayor. Ellas fueron: Panóptico, Nube y Erika Sofía.

Los cuatro elegidos de la primera noche subirán al escenario mayor (Confluencia) del 5, 6, 7 y 8 de febrero.

Quiénes cantarán el miércoles 4 de febrero

Los últimos 4 ganadores se conocerán este miércoles 4 de febrero a partir de las 20 en el escenario Limay.

Allí, los finalistas harán su presentación que tendrá una duración de 20 minutos y el jurado evaluará performance, composición musical, voz, interpretación, respuesta del público, afinación Instrumental y la originalidad.

Kala, Ninio Condenado, Klown, Ñuke Mapu, Magdalena Vitale y Belu Missón subirán al escenario y solo 4 lo harán al Confluencia.