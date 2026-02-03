Pre Confluencia, día 1: conocé a los artistas locales que suben al escenario mayor
Este martes 3 de febrero tuvo lugar en la Isla 132 la primera final del certamen Pre Confluencia. Compitieron 6 artistas y el jurado y el público eligieron a los ganadores.
El certamen Pre Confluencia tiene a sus primeros cuatro artistas ganadores que subirán al escenario mayor en la Fiesta Nacional de la Confluencia. Este martes 3 de febrero a las 20 se realizó la presentación de 6 de los 12 finalistas.
LadyBel, D5, Panóptico, Erika Sofía, Dahy Galeassi y Nube fueron los primeros en hacer su show frente al jurado y al público que copó el predio de la Isla 132 donde se encuentra el escenario Limay.
El jurado eligió a tres de los artistas y, por primera vez, el público, a través del código QR hizo lo suyo y eligió al cuarto artista ganador de la edición 2026 del Pre Confluencia.
Los elegidos para el escenario mayor
LadyBel obtuvo 631 votos del público, es decir, el 27,8% de los votos positivos y obtuvo el lugar en el escenario mayor de la Confluencia. “Muchas gracias a todos los que están viendo por el vivo. Este es mi sueño y lo logramos”, dijo feliz la cantante.
Minutos después, el jurado informó el nombre de las tres bandas elegidas para subir a cantar en el escenario mayor. Ellas fueron: Panóptico, Nube y Erika Sofía.
Los cuatro elegidos de la primera noche subirán al escenario mayor (Confluencia) del 5, 6, 7 y 8 de febrero.
Quiénes cantarán el miércoles 4 de febrero
Los últimos 4 ganadores se conocerán este miércoles 4 de febrero a partir de las 20 en el escenario Limay.
Allí, los finalistas harán su presentación que tendrá una duración de 20 minutos y el jurado evaluará performance, composición musical, voz, interpretación, respuesta del público, afinación Instrumental y la originalidad.
Kala, Ninio Condenado, Klown, Ñuke Mapu, Magdalena Vitale y Belu Missón subirán al escenario y solo 4 lo harán al Confluencia.
