Preocupante hallazgo en Ruca Choroy en plena caminata familiar

Ocurrió durante las vacaciones de un oficial de la Policía de Neuquén en la cordillera, quien no dudó en recoger los artefactos y alertar por el peligro.

El hallazgo generó preocupación por las posibilidades de un incendio en la zona cordillerana.

Un inesperado hallazgo generó preocupación en plena cordillera cuando una familia que realizaba una caminata hacia el mirador del lago Ruca Choroy encontró dos garrafas de gas abandonadas. La sorpresa para los turistas fue doble, ya que se trata de un sector donde solo están permitidas actividades de senderismo y no el acampe.

En diálogo con LU5, el comisario César Deoseffe, jefe de la Comisaría N° 52 de Centenario , contó que el particular episodio le ocurrió durante sus días de licencia por turismo en Villa Pehuenia. “Me resultó bastante extraño porque es un lugar habilitado únicamente para caminatas”, explicó el funcionario.

Respecto a las garrafas, aseguro que eran de tamaño pequeño y similares a las que utilizan los calentadores portátiles. "No era una sola, eran dos: una estaba vacía y la otra todavía tenía gas", detalló.

Sin dudarlo y para evitar algún peligro, decidió retirarlas inmediatamente. Según explicó, este tipo de dispositivos puede ser altamente explosivo si quedan expuestos al sol o a una fuente de calor, un riesgo aún mayor en un entorno natural rodeado de bosque.

garrafas abandonadas 2

Un antecedente que preocupa

El reciente hallazgo se produce en un contexto que preocupa, al considerar los antecedentes de la zona cordillerana. En el año 2014, el área donde aparecieron las garrafas fue afectada por un devastador incendio que se extendió desde Ruca Choroy hasta Ñorquinco.

El operativo para controlar las llamas demandó tres meses de intenso trabajo. Las tareas contaron con la participación de brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y vecinos.

"Todavía se pueden ver las consecuencias del bosque quemado. Son lugares que tardan generaciones en recuperarse", reflexionó Deoseffe. Al mismo tiempo, cuestionó la falta de conciencia ambiental de quienes abandonan este tipo de elementos.

El comisario remarcó que un foco ígneo en ese sector sería extremadamente difícil de combatir. “Un incendio allá arriba es muy complicado de apagar”, sostuvo.

incendios- El Cholar- Loncopué-1

Multas por fuegos en lugares no habilitados

En noviembre del año pasado, el Gobierno endureció las medidas de prevención de incendios forestales con un aumento en los valores de las multas. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia del Neuquén indicaron que estas multas son por quemas en lugares no autorizados, en el contexto del decreto de Emergencia Ígnea vigente.

Con el objetivo de mitigar los incendios, el Ejecutivo modificó la base de cálculo de las multas. Con la actualización, los montos se determinarán según el valor del gasoil Ultra Diesel YPF (o su equivalente) en la ciudad de Neuquén Capital.

Las nuevas sanciones van desde un mínimo de 1.000 litros hasta un máximo de 1.000.000 de litros de combustible. Traducido a valores actuales, esto implica multas que parten desde $1.700.000 y pueden escalar hasta los $1.700 millones en los casos más graves.