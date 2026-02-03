La caída de un rayo generó un incendio en Tromen

Las llamas afectaron un área de aproximadamente 100 hectáreas de pastizales y monte autóctono. Intervino personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Chos Malal.
La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que el incendio rural declarado este lunes sobre ruta provincial 20 en el paraje Tromen, zona Buta Ranquil, ya fue controlado, mientras se continúa con las tareas de vigilancia y enfriamiento para evitar reactivaciones.
Para contener las llamas trabajó una brigada compuesta por 8 combatientes, quienes debieron avanzar a pie durante aproximadamente tres horas y media, debido a la distancia entre el punto de acceso y el foco ígneo.
El incendio afectó pastizales y monte autóctono, con una superficie estimada de alrededor de 100 hectáreas. Las tareas de control se extendieron hasta la 1 de la madrugada, logrando dejar el incendio contenido.
Este martes se incorporó un helicóptero con helibalde, que se encuentra operando en la zona mediante descargas de agua y tareas de enfriamiento, además de brindar apoyo aéreo y traslado de brigadistas, ante el incremento de las condiciones de viento.
En el operativo intervino la brigada del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Chos Malal, junto con puesteros de la zona. El personal se movilizó en la tarde del lunes y trabajaron hasta últimas horas de la jornada.
El director provincial del Manejo del Fuego, Adrián Barrera, confirmó que el origen del fuego habría sido por la caída de un rayo y que luego se complicó por los vientos. Sin embargo, hacia la noche y por la madrugada se realizó un trabajo minucioso para asegurar el lugar y así evitar que el fuego se reavive.
Por otro lado, si bien el incendio no reviste peligro gracias al trabajo de los equipos, se espera además que en las próximas horas la lluvia se haga presente, algo que terminaría de dar tranquilidad.
Las principales recomendaciones para evitar incendios
- Acampar únicamente en lugares habilitados y utilizar los sitios específicamente indicados para la instalación de carpas.
- Recordar que está prohibido acampar en sectores que no se encuentren autorizados.
- Tener presente que en áreas boscosas la caída de árboles y ramas es un fenómeno frecuente, especialmente ante vientos fuertes.
- Planificar la salida considerando los pronósticos meteorológicos, posibles cambios de temperatura y condiciones de viento.
- Mantener la comida en recipientes bien cerrados y resistentes, en lugares no accesibles a roedores ni a animales silvestres como el jabalí europeo o el visón americano.
- En caso de necesitar agua de ríos, arroyos o lagos para consumo, potabilizarla siempre agregando dos gotas de lavandina por litro y dejarla reposar durante 30 minutos antes de beberla, para prevenir enfermedades.
- En zonas donde haya presencia de chaqueta amarilla, ante una picadura se aconseja aplicar hielo y concurrir al centro de salud más cercano.
