Fogata prohibida a orillas del Nahuel Huapi: el video que encendió la alarma por incendios

Las imágenes se viralizaron y los brigadistas alertan por el riesgo extremo y piden denunciar ante la presencia de humo.

Un video difundido en redes sociales volvió a poner en foco una práctica prohibida y de alto riesgo: un grupo de personas fue filmado mientras realizaba una fogata en un área natural , generando preocupación entre vecinos y autoridades por la posibilidad de incendios forestales.

El episodio ocurrió en la zona del Messidor, a orillas del Lago Nahuel Huapi , y quedó registrado por un vecino que observó la situación y decidió grabarla. En las imágenes se ve a varias personas reunidas alrededor de una pequeña fogata, aparentemente para calentar una olla, sin medidas de seguridad ni condiciones adecuadas para el manejo del fuego.

La difusión del video encendió las alertas en plena temporada de riesgo, cuando las condiciones climáticas —altas temperaturas, baja humedad y vientos— pueden favorecer la propagación de focos ígneos en cuestión de minutos. En ese contexto, desde la Brigada de Incendios Forestales remarcaron que hacer fuego en cualquier lugar está prohibido y representa una amenaza directa para el bosque y la comunidad.

“Una chispa o una brasa mal apagada puede transformarse en un incendio de grandes dimensiones”, advirtieron desde el organismo, al tiempo que pidieron responsabilidad tanto a residentes como a visitantes. Señalaron que, aun cuando se trate de una fogata pequeña, el entorno natural y las condiciones ambientales multiplican el peligro.

Fuego en la zona del Messidor

Los brigadistas recordaron que estas conductas no solo ponen en riesgo la flora y la fauna, sino también viviendas, infraestructura y la seguridad de las personas. Además, subrayaron que los incendios forestales demandan un enorme despliegue de recursos humanos y materiales, con consecuencias ambientales que pueden perdurar durante décadas.

En ese marco, insistieron en la importancia de dar aviso inmediato ante la detección de columnas de humo, fogatas o cualquier situación sospechosa. La rapidez en la notificación permite una intervención temprana y reduce significativamente las chances de que el fuego se propague.

La Brigada de Incendios Forestales de Villa La Angostura informó que mantiene guardia activa las 24 horas y puso a disposición de la comunidad un número de contacto para emergencias y denuncias: 299 412 4133. Desde el organismo recalcaron que el llamado oportuno puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y una emergencia de gran magnitud.

Guardaparques y agentes de distintas áreas del Parque Nacional Nahuel realizan recorridas per

Finalmente, las autoridades volvieron a apelar a la conciencia colectiva y al cumplimiento de las normas vigentes en áreas naturales. “Cuidar el bosque es una responsabilidad compartida”, señalaron, y reiteraron que no está permitido encender fuego en la costa del lago ni en sectores no habilitados, aun cuando se trate de actividades recreativas o de uso doméstico.

Las principales recomendaciones de Parques Nacionales

Acampar únicamente en lugares habilitados y utilizar los sitios específicamente indicados para la instalación de carpas.

Recordar que está prohibido acampar en sectores que no se encuentren autorizados.

Tener presente que en áreas boscosas la caída de árboles y ramas es un fenómeno frecuente, especialmente ante vientos fuertes.

Planificar la salida considerando los pronósticos meteorológicos, posibles cambios de temperatura y condiciones de viento.

