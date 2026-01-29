Golpe de calor en niños y adultos: síntomas, primeros auxilios y consejos para evitar riesgos

Identificar los síntomas a tiempo y actuar rápido puede evitar consecuencias graves, sobre todo en días de altas temperaturas constantes.

Hidratación, ropa adecuada, resguardarse del sol con algunas de las medidas para prevenir un golpe de calor.

Las temperaturas extremas dejaron de ser una excepción y se convirtieron en un riesgo concreto para la salud por estos días, donde rige una alerta por una ola de calor en gran parte de Argentina. En este contexto, el golpe de calor aparece como una de las emergencias más peligrosas cuando el organismo no logra regular su temperatura. Los cuidados que se deben tener para no poner en riesgo la salud.

El agotamiento por calor y el golpe de calor son trastornos que suelen aparecer en el verano. Están ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en altas temperaturas.

En estas situaciones el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura. El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más.

El Doctor Carlos Russo (M.N. 50.205), médico emergentólogo y profesor de la Fundación Barceló, advirtió sobre la importancia de reconocer los signos de alarma y aplicar medidas inmediatas para prevenir complicaciones.

“El golpe de calor ocurre cuando los mecanismos naturales del cuerpo para enfriarse fallan. Si no se actúa rápido, puede generar daños severos en órganos vitales”, advierte.

Cómo reconocer un golpe de calor a tiempo

Los síntomas no aparecen de un momento a otro. Suelen evolucionar en etapas que es fundamental saber distinguir:

-Agotamiento por calor (fase previa)

Sudoración excesiva

Piel fría, pálida o húmeda

Mareos o debilidad

Náuseas

Pulso acelerado

Calambres musculares

En esta instancia, actuar rápido puede evitar que el cuadro avance.

Agua y poco sol_ tips para evitar los golpes de calor.jpg

-Golpe de calor

Se produce cuando la temperatura corporal supera los 39°C y el organismo deja de compensar. Los signos más frecuentes son:

Piel roja, caliente y seca

Dolor de cabeza intenso

Confusión o desorientación

Vómitos

Pérdida de conciencia

En este punto, se trata de una emergencia médica.

Primeros auxilios ante una sospecha de golpe de calor

Si una persona —niño o adulto— presenta síntomas compatibles, es fundamental no esperar. El Dr. Russo detalla los pasos de acción inmediata:

Traslado rápido a un lugar fresco. Llevar a la persona a la sombra o a un ambiente cerrado con ventilación o aire acondicionado.

Llevar a la persona a la sombra o a un ambiente cerrado con ventilación o aire acondicionado. Enfriamiento activo del cuerpo. Retirar el exceso de ropa y refrescar la piel con agua fría: ducha, baño de inmersión o paños húmedos. Es clave enfriar zonas como el cuello, axilas e ingles.

Retirar el exceso de ropa y refrescar la piel con agua fría: ducha, baño de inmersión o paños húmedos. Es clave enfriar zonas como el cuello, axilas e ingles. Hidratación con cuidado. Si está consciente, ofrecer agua fresca en pequeños sorbos. No dar bebidas alcohólicas, con cafeína ni azucaradas.

Si está consciente, ofrecer agua fresca en pequeños sorbos. No dar bebidas alcohólicas, con cafeína ni azucaradas. Posición segura. Si hay náuseas o riesgo de vómitos, colocar a la persona de costado para evitar complicaciones respiratorias.

ola de calor

Cómo prevenir complicaciones durante una ola de calor

La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz, especialmente durante las horas de mayor radiación solar (entre las 10 y las 16).

Hidratación permanente. Tomar agua con frecuencia, sin esperar a sentir sed. En bebés, se recomienda aumentar la frecuencia de las tomas de pecho.

Tomar agua con frecuencia, sin esperar a sentir sed. En bebés, se recomienda aumentar la frecuencia de las tomas de pecho. Alimentación liviana. Priorizar frutas y verduras frescas. Evitar comidas muy abundantes o calientes, que aumentan el esfuerzo del organismo.

Priorizar frutas y verduras frescas. Evitar comidas muy abundantes o calientes, que aumentan el esfuerzo del organismo. Protección física adecuada. Usar ropa holgada, clara y de materiales naturales como algodón. Sumar sombrero y protector solar.

Usar ropa holgada, clara y de materiales naturales como algodón. Sumar sombrero y protector solar. Atención a grupos vulnerables. Niños pequeños y adultos mayores requieren control constante. Es importante que permanezcan en ambientes frescos y bien hidratados.

El golpe de calor no es solo una molestia pasajera: puede ser grave si no se reconoce a tiempo. Incorporar hábitos de prevención y saber cómo actuar ante una emergencia permite reducir riesgos y cuidar la salud propia y la de quienes nos rodean.

Si los síntomas persisten, la temperatura corporal no desciende o hay desorientación, se debe contactar de inmediato al servicio de emergencias o trasladar a la persona al centro de salud más cercano.