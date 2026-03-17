Cuba a oscuras: un terremoto de 5.8 se registró en medio del masivo apagón en la isla

El país sufrió un nuevo apagón general mientras un temblor provocó gran alarma en plena madrugada. La situación se agrava con el paso de las horas.

El apagón general dejó a gran parte de Cuba sin electricidad ni comunicaciones en medio de un contexto energético crítico.

Cuba atravesó una madrugada marcada por la tensión. Un sismo de magnitud de 5.8 se registró en medio de un apagón generalizado en todo el país, en un escenario donde la crisis energética ya condiciona la vida cotidiana desde hace meses. La combinación de ambos eventos dejó a millones de personas sin servicios básicos y volvió a exponer las fragilidades del sistema eléctrico nacional.

El temblor se registró en la zona oriental de la isla, con epicentro frente a la costa de Guantánamo . Fue percibido con fuerza en provincias como Santiago de Cuba y otras áreas cercanas.

Aunque no se reportaron daños graves ni víctimas, el impacto se amplificó por el contexto: en ese mismo momento, el país quedó completamente a oscuras.

El movimiento telúrico ocurrió durante la madrugada de este martes, con una magnitud estimada entre 5,8 y 6,0 según distintas fuentes. Su profundidad relativamente baja facilitó que se sintiera en amplias zonas del oriente cubano.

cuba3 El terremoto en el oriente de Cuba coincidió con una falla total del sistema eléctrico y agravó la situación en la isla.

Pocos minutos después del primer temblor, se registró otro de menor intensidad. Ambos episodios generaron alarma en la población, especialmente porque coincidieron con una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional. Esa falla dejó sin luz, telefonía e internet a gran parte del país.

Más de 9 millones de personas quedaron afectadas por el corte. En las primeras horas posteriores, el restablecimiento del servicio avanzaba de forma lenta y desigual. En La Habana, por ejemplo, solo una pequeña porción de los hogares contaba con suministro eléctrico.

La falta de electricidad complicó la comunicación y dificultó la evaluación inmediata de la situación. En varias zonas, los vecinos salieron a las calles ante la imposibilidad de mantenerse informados dentro de sus casas.

Un sistema energético al límite

El apagón se produjo tras una falla en el Sistema Eléctrico Nacional cuyas causas aún se encuentran bajo análisis. Las autoridades iniciaron un proceso de recuperación gradual, basado en la creación de microsistemas para abastecer sectores prioritarios como hospitales y centros de producción de alimentos.

Para sostener el servicio, se activaron fuentes alternativas como generación solar, hidroeléctrica y motores que funcionan con diésel y fueloil. Sin embargo, la disponibilidad de estos recursos es limitada. La escasez de combustible condiciona la capacidad de respuesta y retrasa la normalización del suministro.

Los cortes prolongados forman parte de la rutina en muchas regiones. En algunos casos, superan las 15 horas diarias en la capital y se extienden durante más de dos días en otras provincias. Esta situación afecta el acceso a servicios esenciales y profundiza el malestar social.

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Detrás de este escenario aparece un problema estructural. La infraestructura eléctrica presenta un alto nivel de desgaste. Varias centrales termoeléctricas operan con dificultades y muchas unidades se encuentran fuera de servicio por averías o tareas de mantenimiento.

Crisis económica, presión social y un escenario incierto

La crisis energética no es un fenómeno aislado. Se vincula con un contexto económico complejo, marcado por la falta de divisas y la imposibilidad de renovar equipamiento. La importación de combustibles también enfrenta restricciones, lo que impacta directamente en la generación eléctrica.

En los últimos meses, más allá del terremoto, la situación derivó en interrupciones constantes del servicio y en una caída de la actividad industrial. Comercios, fábricas y servicios públicos operan con limitaciones, lo que repercute en toda la economía.

El deterioro de las condiciones de vida también genera tensión social. En distintas ciudades se registraron protestas vinculadas a los cortes de luz y a la falta de servicios básicos. Algunas de esas manifestaciones derivaron en enfrentamientos y detenciones.