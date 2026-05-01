Insólita escena en el oeste neuquino: se robaron un tanque de agua y lo arrastraron por la calle

Ocurrió pasadas las 6 de este viernes, en inmediaciones del CPEM 40. Una cámara captó a los ladrones en plena huida.

Dos ladrones que aprovecharon esta madrugada de feriado para robar en el oeste neuquino quedaron escrachados por una cámara de seguridad que registró el momento justo en que arrastraban el botín conseguido. Los vecinos denuncian ausencia de la Policía en el sector.

El hecho ocurrió esta madrugada del Día del Trabajador , en calle Las Gaviotas , en inmediaciones del CPEM 40 en el oeste neuquino. Los ladrones fueron captados por una cámara de seguridad de una vivienda ubicada en la esquina de Las Gaviotas y Raihue pasadas las 6 de este viernes.

Según la secuencia que se puede observar en el video que compartió un vecino, se observa a dos delincuentes aparentemente actuando en complicidad que sustrajeron elementos de una vivienda: serían una caja de herramientas y un tanque de agua, cada uno trasladado por uno de los sospechosos.

In fraganti dos ladrones fueron captados por cámaras huyendo con el botín

El robo generó indignación en el barrio, no solo por el hecho de inseguridad en sí, sino porque además de la cámara privada que captó el accionar, también hay domos urbanos en esa esquina que seguramente registraron su huida. Esto pareció importarles muy poco a los ladrones, lo que habla de su seguridad e impunidad.

Además, varios vecinos comentaron que "todos los días" ven jóvenes juntarse presuntamente con fines delictivos en las inmediaciones del CPEM, aprovechando la falta de iluminación en el sector y que no se ven patrulleros de la Policía por la zona. Por esto, reclamaron mayores controles para evitar nuevos hechos.

las gaviotas y raihue

Inseguridad: acusaron al ladrón que asaltó la casa de un anciano

En una audiencia realizada el jueves pasado, la fiscalía de Robos y Hurtos formuló cargos a un hombre al que le atribuyó el robo de 600 mil pesos en la vivienda de un anciano ubicada en barrio Nuevo de la ciudad de Neuquén. La resolución judicial fue que el delincuente quede en prisión preventiva por dos meses.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 16 de abril de 2026, cerca de las 10:30 cuando el hombre identificado como S.A.S., trepó el portón de ingreso, forzó una ventana de la cocina y, una vez dentro, recorrió distintos ambientes de la vivienda.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, en ese contexto le robó $600.000 en efectivo, documentación y objetos personales de la víctima —entre ellos documentos de propiedades, de un vehículo, ropa y calzado— y se retiró del inmueble con una bolsa roja, escalando nuevamente el portón.

Luciano Vidal, asistente letrado

El asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos Luciano Vidal le atribuyó a S.A.S. el delito de robo con escalamiento, en carácter de autor.

Durante la audiencia, el funcionario solicitó que el imputado quede detenido en prisión preventiva por dos meses, bajo el argumento de que existe peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, hizo lugar a la formulación de cargos y al pedido de la medida cautelar y fijó la prisión preventiva por el plazo solicitado.