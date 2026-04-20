Violento intento de robo en Neuquén: atacaron a una pareja mayor y uno de los acusados quedó preso

Ocurrió durante la madrugada en una vivienda de la ciudad. Las víctimas fueron golpeadas y los agresores escaparon con algunos objetos.

Un brutal intento de robo a una pareja de adultos mayores terminó con uno de los presuntos autores detenido y acusado formalmente por la Justicia. El hecho generó preocupación entre vecinos de la ciudad de Neuquén , no solo por la violencia desplegada, sino también por la participación de un menor de edad.

El episodio se registró durante la madrugada del sábado 18 de abril, alrededor de las 4, en una vivienda donde residen un hombre de 57 años y su pareja, de 75. Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, tres personas llegaron hasta el domicilio con intenciones de robo .

De acuerdo a la investigación preliminar, mientras uno de los sospechosos se ubicó en el frente de la casa para distraer a la mujer, los otros dos ingresaron por la parte trasera luego de forzar una puerta. Una vez dentro, la situación escaló rápidamente en violencia.

Los atacantes exigieron las llaves de un vehículo, pero ante la negativa de las víctimas comenzaron a golpearlas. Utilizaron una pala y un palo para agredirlas, provocando heridas en distintas partes del cuerpo. El hombre sufrió lesiones en la cabeza, mientras que la mujer también resultó lastimada durante el ataque.

Luciano Vidal, asistente letrado

El accionar no pasó desapercibido. Fueron los propios vecinos quienes, al advertir movimientos extraños y gritos, dieron aviso a la Policía. Esa intervención fue clave para evitar que el hecho tuviera consecuencias aún más graves.

Qué lograron llevarse los delincuentes

Antes de escapar, los agresores alcanzaron a llevarse dos teléfonos celulares, un reloj y las llaves de la vivienda. Sin embargo, la huida no fue completa: uno de los involucrados, un adolescente de 14 años, fue demorado en el lugar. Poco después, efectivos policiales lograron ubicar a otro de los sospechosos, identificado como P.C., en una casa lindante, donde fue detenido. El tercer implicado logró escapar y permanece prófugo.

Horas más tarde, durante una audiencia realizada el sábado por la tarde-noche, el asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, formuló cargos contra el hombre detenido. La acusación lo señala como coautor del delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con efracción, mediante el uso de un arma impropia y con la participación de un menor de edad.

SFP Ciudad Judicial (7) Sebastián Fariña Petersen

En ese contexto, la fiscalía solicitó que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de tres meses. Entre los argumentos expuestos se mencionaron el riesgo de fuga —debido a un posible no sometimiento al proceso— y la posibilidad de entorpecer la investigación en curso.

La jueza de garantías Carina Álvarez avaló tanto la formulación de cargos como el pedido de la fiscalía, y dispuso que el acusado permanezca bajo prisión preventiva durante tres meses mientras avanza la causa.

En tanto, la investigación continúa con el objetivo de identificar y detener al tercer involucrado que logró huir, mientras que las víctimas se recuperan de las lesiones sufridas.