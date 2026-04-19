Se equivocaron de casa y allanaron por drogas a una docente que vivió un calvario: "¡Señora, los dólares!"

Una conocida profesora de Inglés contó a LM Neuquén cómo por error la Policía la despertó violentamente. "Vivo sola y con un perro", dijo.

Una docente de Centenario vivió una escena que parece sacada de una pesadilla: un operativo policial por drogas irrumpió en su casa, provocó destrozos y, según su propio relato, se retiró minutos después al advertir que se trataba de un procedimiento equivocado.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, cuando se desplegaron múltiples allanamientos en distintos sectores de la ciudad, encabezados por la División de Delitos de la Policía del Neuquén junto a la UESPO y personal de Antinarcóticos. Aunque hasta el momento no hubo información oficial sobre los resultados, uno de esos procedimientos quedó bajo fuerte cuestionamiento.

Teresa Baigorria es una conocida profesora de Ingés de la localidad y trabaja en varias escuelas, y contó a LM Neuquén una verdadera e inesperada pesadilla. La docente da clases en el CPEM 71, el CPEM 50 y la EPET 22.

El robo ocurrió en un sector del barrio Bella Vista de Centenario. Las inmediaciones de la meseta de Centenario donde se realizaron los allanamientos. Julio Gimenez

"Tengo 44 años, vivo sola y tengo una enfermedad que es artritis reumatoidea y un carné de discapacidad, mucha gent lo sabe. Estaba durmiendo y veo por las cámaras que golpean el portón de casa y que quieren abrir, y cuando intento volver a la pieza a vestime ya estaban adentro. Eran los policías, con armas y caras cubiertas y no entendí nada por los gritos", relató.

Allanamiento equivocado por drogas en Centenario: "No podía vestirme ni explicar nada"

La docente indicó que no supo que hacer, y entró en shock y que había una mujer policía que la ayudó a vestirse, pero que en ese momento no le dijeron ni para qué era el allanamiento.

Y acotó: "Había una policía mujer, que me dijo que me vista, y me hicieron un cacheo por drogas. Tenía ocho hombres encima con armas y no podía ni agarrar el celular".

Según el relato de Teresa, los uniformados se movilizaron en un auto rojo, "como de civil, encubiertos, entraron y no paraban de gritar"

"Vivo sola con mi perro, me tiraron la cama, tengo libros, se querían llevar mi celular y mi computadora, les dije que daba clases en las escuelas, pero seguían gritando", relató con angustia.

Al parecer, y aunque no se confirmó, se trataba de los procedimientos que realizó la Policía del Neuquén en el marco de los operativos antidroga, pero algo no salió como lo esperado, sin muchas explicaciones.

"No sabía nada, tengo un auto viejo, que ni arranca. Me vivieron gritando. No podía llamar a nadie. Yo con una enfermedad, tratando de no llorar, después me querían llevar el celular. Me decían que con quién vivía... ¡Con nadie!", dijo la docente.

Allanamientos Centenario Unos 160 gramos de cocaína y 480 de marihuana fueron secuestrados en 18 alanamientos en Centenario. Pero con la docente, al parecer se equivocaron de casa.

"¡No tiene plata señora, no tiene dólares!", sostuvo la docente que le decían los policías, al darse cuenta de que por los indicios se habían equivocado. Y acotó: "Es indignante y humillante, pedí para que venga mi papá y me dijeron que si venía lo tenían que detener".

"Me quedé abrazada a mi perro y después se calmaron un poco, me trataron mejor, y me dieron que vaya a Fiscalía que me iban a pagar la puerta", dijo Teresa, quien advirtió que los policías se llevaron el DVR de las cámaras. "Fui a la comisaria a hacer la denuncia y no sabía nada de los allanamientos", indicó.

Teresa, una reconocida profesora de inglés de Centenario, quien relató a Centenario Digital que se encontraba durmiendo en su vivienda, ubicada sobre calle Los Constituyentes, entre Córdoba y Santa Fe, en la manzana 513 en el barrio del Alto, cuando todo se desató.

Según su testimonio, los efectivos irrumpieron violentamente en el domicilio: “Tiraron abajo una reja y rompieron parte de la puerta principal para ingresar”, explicó. El ruido la despertó en medio de la intervención.

allanamiento centenario

Una vez dentro, el accionar fue igual de contundente. Revisaron cajones, armarios y distintos sectores de la vivienda, provocando daños en pertenencias personales. La escena, según describió la propia docente, terminó con la casa “como si hubiera pasado un tornado”.

Sin embargo, lo más llamativo llegó después. De acuerdo a lo que indicaron vecinos que presenciaron parte del operativo, en medio del procedimiento uno de los efectivos habría reconocido que se trataba de un error. Acto seguido, los agentes se retiraron del lugar sin brindar explicaciones a la propietaria.

Baigorria expuso lo ocurrido a través de un video en redes sociales, donde mostró los daños: el marco de la puerta completamente destruido, escombros en el ingreso y un interior revuelto.

La vecina realizará una denuncia por el allanamiento erróneo en su vivienda

En un momento de la inspección, vecinos advirtieron que uno de los efectivos a cargo del procedimiento dijo que se encontraban por error en el lugar. Sin mayores explicaciones, se retiraron y el interior quedó totalmente revuelto y con graves daños materiales.

Según indicó en su diálogo con el medio local, Teresa realizará una denuncia policial y judicial raíz de lo ocurrido. A través de un video que realizó, se puede ver como la puerta de entrada quedó con daños y escombros en el lugar.

Los daños que se produjeron son evidentes y ahora debe tratar de reparar la puerta o comprar una nueva. La vecina aseguró que desconoce el motivo del allanamiento, ya que tampoco hubo autoridad alguna que le informara al respecto y no hubo secuestro de elementos.

Desde Policía hasta el momento no brindaron mayores explicaciones sobre lo ocurrido en este allanamiento.