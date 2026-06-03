Un ex luchador de MMA redujo a un pasajero que quiso abrir la salida de emergencia de un avión en pleno vuelo

El incidente ocurrió en una aeronave comercial que se dirigía desde Puerto Rico a Chicago y que fue desviado a Miami tras la agresión.

Un exluchador de MMA evitó una tragedia al reducir a un pasajero que intentó abrir una salida de emergencia.

Un ex luchador profesional de MMA evitó una tragedia al controlar a un pasajero que intentó abrir la salida de emergencia de un avión durante un vuelo que se dirigía desde Puerto Rico hacia Chicago, en Estados Unidos . La situación terminó con un aterrizaje de emergencia en Miami y con el sospechoso, identificado como Juan Gabriel Reyes, de 51 años, detenido .

Según una declaración jurada de arresto de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y una denuncia penal federal, Reyes comenzó a comportarse de manera conflictiva unos 45 minutos después del despegue del vuelo 3345, que había partido de San Juan con destino al Aeropuerto Internacional Chicago-O'Hare.

La documentación judicial señala que Reyes manifestó que quería bajar del avión e intentó abrir una puerta de salida de emergencia, y que luego de que la tripulación impidiera esa acción, se dirigió hacia la cabina de mando y comenzó a empujar la puerta de acceso de los pilotos.

La situación continuó agravándose mientras los auxiliares de vuelo intentaban mantenerlo alejado de las zonas restringidas de la aeronave.

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According to the Federal Aviation Administration, Frontier Airlines flight… pic.twitter.com/g3QBearixJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2026

De acuerdo con la documentación judicial, tras ser alejado de la zona de la cabina, Reyes fue reubicado en otro asiento. En ese contexto, un auxiliar de vuelo de Frontier Airlines que se encontraba fuera de servicio se ofreció a permanecer cerca del pasajero. Más tarde, el pasajero terminó atacando a esa persona que solo buscaba colaborar.

Según consta en la denuncia federal, Reyes intentó tomar una bolsa perteneciente al trabajador y cuando este le pidió que se detuviera, Reyes se abalanzó sobre él y lo sujetó por la cabeza y el cuello.

Quién es el exluchador de MMA que intervino durante el vuelo

En el vuelo se encontraba Josh Longood, de 37 años, oriundo de Mansfield, exluchador profesional de MMA e instructor de jiu-jitsu brasileño. Regresaba de Puerto Rico, donde había participado de la despedida de soltero de su hermano, cuando decidió actuar para ayudar a controlar la situación.

El exdeportista intervino cuando el pasajero ya había intentado abrir una salida de emergencia y había agredido al empleado de la aerolínea. "Él solo intentaba resistirse, luchar y liberar sus brazos, pero prácticamente lo tenía completamente inmovilizado", dijo Longood.

El instructor utilizó técnicas de control físico para reducir al pasajero y evitar que continuara representando un riesgo para las personas que viajaban a bordo.

"Sabía que podía encargarme de la situación y manejarla sin que él ni nadie más resultara herido", dijo Longood.

Y agregó: "Ya estaba preparado para lo que pudiera pasar, así que, al instante, lo sujeté, lo puse en su fila, lo acosté y lo até con el cinturón de seguridad".

Cómo lograron contener al pasajero hasta el aterrizaje

De acuerdo con las mismas fuentes, varios pasajeros colaboraron con los auxiliares de vuelo para inmovilizar a Reyes. Si bien en un primer momento utilizaron esposas flexibles para sujetarlo, el hombre consiguió soltarse en varias ocasiones, por lo que fue necesario reforzar la inmovilización mediante extensores de cinturones de seguridad y otros elementos disponibles en la cabina.

Longood explicó que debió mantener el control físico del pasajero durante buena parte del trayecto restante hacia Miami. “Simplemente intentaba manejar la situación con la mayor calma posible, asegurándome de que todos a mi alrededor también estuvieran tranquilos. Sabían que yo tenía el control”, declaró a Fox 8.

Luchador MMA avión Josh Longood, exluchador profesional de MMA e instructor de jiu-jitsu brasileño, regresaba en el avión desde Puerto Rico

También relató que el hombre siguió tratando de liberarse mientras el avión descendía para realizar el aterrizaje de emergencia.

“Empezó a resbalar durante nuestro descenso a Miami, así que me senté con él, lo sujeté y lo traté como a un niño pequeño que estaba haciendo una rabieta; simplemente lo sujeté e hice lo que tenía que hacer”, afirmó.

El aterrizaje de emergencia en Miami

La Administración Federal de Aviación informó que la aeronave fue desviada al Aeropuerto Internacional de Miami, donde aterrizó cerca de las 23:55 del domingo.

Tras el arribo, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade detuvieron a Reyes y posteriormente lo entregaron al FBI para su interrogatorio.

Según los registros judiciales, el hombre fue acusado de interferir con miembros de la tripulación de vuelo y auxiliares de vuelo, además de agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial federal.

Frontier Airlines informó que, una vez finalizada la intervención de las autoridades, el vuelo continuó hacia Chicago.

“Sé que estaba ebrio. Podía olerle a alcohol, pero no puedo leerle la mente. Simplemente sé que, sea lo que sea que esté pensando o haciendo, no voy a permitir que lo haga”, sostuvo Longood.

Por último, el hombre que se convirtió en un héroe para el resto de los pasajeros indicó: “Les hablaba incluso mientras lo controlaba y les hacía saber que tenía la situación bajo control, que todo iba a salir bien”.

“Muchos me dieron las gracias cuando llegamos a Miami, y la verdad es que me alegra que nadie resultara herido”, completó.