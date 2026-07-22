Alerta por nieve en Neuquén: 100 camiones esperan la reapertura del paso Pino Hachado

El paso fronterizo permaneció cerrado durante todo el martes por el intenso temporal de nieve. Los camioneros están resguardados a la espera de un nuevo reporte de Vialidad.

La zona cordillerana de Neuquén continúa afectada por el temporal de nieve, lo que generó complicaciones en el tránsito con el vecino país de Chile. Tras el cierre total del paso fronterizo Pino Hachado durante todo el martes, la localidad de Las Lajas acumuló unos 100 camiones varados que no pudieron salir del país.

Daniel Vergara , director de Defensa Civil de Las Lajas, brindó detalles sobre la situación actual, a primera hora de este miércoles. Aunque en el casco urbano la nieve no generó acumulación significativa, el panorama en la zona de alta montaña es diferente.

Al respecto, en diálogo con LU5, Vergara señaló: “En Las Lajas no nevó, pero ahora estoy viendo que está cayendo como nieve. Cae nieve, pero muy poco, pero no se ha juntado nada . En la parte de la cordillera sí estaba nevando”.

Camiones a la espera

Hasta la última hora de la noche del martes, se contabilizaban aproximadamente 80 camiones estacionados, pero el funcionario estimó que para esta mañana la cifra se incrementaría. “Hoy tendremos unos 100 camiones esperando para que se habilite el paso”, afirmó, destacando que los vehículos no están a la vera de la ruta, sino en un predio específicamente preparado para contener hasta 250 transportes.

En cuanto a la posible reapertura, prefirió ser cauteloso. Si bien se esperan reportes oficiales durante la mañana, Vergara anticipó que la habilitación no sería inmediata. “Seguro que no lo van a habilitar a las 8, pero sí después del mediodía puede llegar a habilitarse”, afirmó.

Esto dependerá del trabajo de las máquinas de vialidad para despejar las rutas tras las nevadas nocturnas.

Recomendaciones de seguridad

Desde Defensa Civil enfatizaron en la importancia de no emprender viaje hacia la zona fronteriza sin antes consultar el estado de las rutas y del paso internacional. Vergara recordó que recientemente se registró un vuelco de un camión sobre la Ruta 242, lo que recuerda el peligro del hielo y la nieve en la calzada.

“La idea es que la gente no suba por una cuestión de seguridad y para prevenir cualquier accidente. Tenemos la orden de que no suba nadie hasta que no se habilite el paso”, sentenció el director de Defensa Civil, apelando a la responsabilidad de los conductores y a informarse a través de los puestos de la Policía de Tránsito en Zapala o Las Lajas.

Finalmente, el funcionario reflexionó sobre la importancia de estas precipitaciones para el verano, señalando que, a pesar de las complicaciones logísticas, la nieve es necesaria para garantizar el recurso hídrico en la región durante los meses de calor.