Alarma: trabajadores mineros llevan más de 36 horas atrapados por el temporal de nieve

Están varados en la puna catamarqueña, en un sector de difícil acceso. Varias provincias están afectadas por el alerta meteorológico.

Un temporal de magnitudes históricas azota la zona cordillerana de Catamarca, dejando a un grupo de trabajadores mineros aislados y paralizando el tránsito fronterizo. También se registran intensas nevadas, lluvias, fuertes ráfagas de viento y temperaturas extremas en varias provincias del país. Todo indica que las condiciones continuarán en los próximos días.

Por estas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente varias alertas amarilla y naranja , pero el impacto llegó con mayor fuerza en varias regiones.

En Catamarca , el campamento minero Tres Quebradas, ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de Fiambalá, permanece aislado desde el jueves por las inclemencias climáticas, y registró una mínima de 27°C bajo cero .

Según informó la prensa local, un grupo de trabajadores mineros catamarqueños permanece varado en la Puna. Están atascados por la nieve en un sector de difícil tránsito hace más de 36 horas y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María partieron para asistirlos y evaluar una evacuación.

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La Asociación Obrera Minera Argentina de Catamarca presentó denuncias ante el Ministerio de Minería. El secretario general del gremio en la provincia, Gustavo Molina, advirtió: “De acuerdo con la información que pudimos recabar, se habría autorizado la circulación de vehículos en condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve, desconociendo lo establecido por el Protocolo de Invierno. Si eso se confirma, estamos frente a una situación de extrema gravedad”.

El dirigente confirmó que el gremio pidió una investigación interna a la minera, la identificación de los responsables y el apartamiento preventivo de quienes estuvieron a cargo del Departamento de Seguridad Vial hasta que se esclarezcan los hechos. También reclamó que no se habiliten traslados de personal, contratistas, insumos o equipos mientras no estén garantizadas las condiciones de circulación y el cumplimiento estricto del Operativo de Invierno.

San Juan, Salta y Mendoza, azotadas por la nieve

La situación también afecta a San Juan, donde el SMN renovó el alerta naranja por nevadas intensas y persistentes para la cordillera de los departamentos Calingasta e Iglesia, de acuerdo con Diario de Cuyo. El organismo prevé acumulaciones de entre 50 y 150 cm durante todo el período de vigencia del aviso, con valores que podrían superarse en algunos sectores.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, una combinación que favorece el viento blanco y reduce de forma marcada la visibilidad en rutas de montaña. Para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda sigue vigente un alerta amarilla.

En esas áreas se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulados de entre 20 y 50 centímetros en sectores de alta montaña. En las zonas más bajas de la precordillera se pronostican entre 5 y 20 centímetros, con precipitaciones que pueden presentarse como lluvia y nieve o lluvia.

La recomendación oficial es evitar desplazamientos hacia la cordillera mientras persistan las nevadas, consultar el estado de las rutas antes de viajar y circular solo con vehículos equipados para nieve. Protección Civil de San Juan también informó alerta amarilla para la madrugada, la mañana y la tarde de este martes en la precordillera provincial.

En localidades como Barreal, perteneciente a Calingasta, varios vecinos informaron a Diario La Provincia SJ que nieva desde hace tres días consecutivos y que el peso acumulado provocó daños en viviendas, con techos que no resistieron y filtraciones en el interior de las casas.

En la Puna salteña, organismos que monitorean el estado de los caminos advirtieron este lunes que la nieve acumulada y las fuertes ráfagas con viento blanco reducen la visibilidad y generan complicaciones para transitar.

La recomendación fue bajar la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal vial.

La cordillera de Mendoza fue una de las zonas más afectadas por el temporal. Durante el fin de semana se registraron acumulaciones de nieve superiores a un metro y medio, especialmente en Las Leñas y Los Puquios, cerca de Puente del Inca, donde continúan las alertas meteorológicas.