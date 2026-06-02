Tragedia en Brasil: viajaba para el cumpleaños de su hija y murió cuando bajaba del avión

El fatal suceso conmocionó a los demás pasajeros. Qué se sabe del accidente que sufrió la mujer.

La mujer de 72 años murió tras caer por la escalera al bajar de un avión en el aeropuerto de San Pablo, Brasil

Un trágico accidente alteró el normal funcionamiento del aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, Brasil , donde una mujer de 72 años murió cuando descendía del avión.

El fatal episodio ocurrió durante el desembarque del vuelo LA3785. Según informaron fuentes oficiales, la mujer fue asistida de inmediato y trasladada primero a un centro médico de Jabaquara . Luego, la derivaron al Hospital Alemán Oswaldo Cruz, donde finalmente murió dos días después del accidente.

La víctima, identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 años. Según indicó el diario local Metrópoles, cuando cayó la mujer iba a tomar un vuelo de conexión a Mato Grosso para celebrar el cumpleaños de su hija.

El accidente ocurrió cuando la pasajera bajaba por las escaleras de la aeronave para realizar una conexión aérea. A raíz del impacto, sufrió heridas de gravedad y permaneció internada hasta que se confirmó su fallecimiento dos días más tarde

Accidente. Aeropuerto San Pablo, Brasil

El comunicado de la aerolínea

En un comunicado, LATAM lamentó la muerte de la pasajera y aseguró que una empleada de la compañía acompañó todo el proceso de atención médica hasta la llegada de los familiares.

La empresa sostuvo que siguió “todos los protocolos previstos para este tipo de situaciones” y expresó su solidaridad con la familia de la víctima.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo informó que el caso fue registrado como “muerte sospechosa y muerte accidental” en la 2° Comisaría de Atención al Turista (Deatur) de Congonhas. “Se están realizando investigaciones para esclarecer la muerte”, indicaron.

La despedida y el dolor de su familia

El velatorio de Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro está previsto para este martes en Ituverava, su ciudad natal, ubicada en el interior de San Pablo.

Su hija, la dermatóloga Raquel Fávaro, le rindió homenaje el lunes con un desgarrador posteo en redes: "No sé si logré devolverte todo el amor que recibí, pero gracias, mamá. Siempre te amaré“.

"Después de convertirme en madre, me di cuenta de que tu amor y generosidad eran aún mayores de lo que podía ver. Gracias por todo y, especialmente, por lo que hiciste que yo no podía ver. Espero que mi amor algún día pueda recompensar, al menos en parte, todo lo que hiciste por mí. Te amo", continuó.

El accidente reavivó el debate sobre la seguridad en los procedimientos de embarque y desembarque en los aeropuertos, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

Insólito choque de aviones generó pánico entre los pasajeros

El pasado mes de abril un insólito hecho generó pánico en el aeropuerto de Santiago de Chile. Dos aviones protagonizaron un choque que paralizó el funcionamiento normal del lugar durante algunas horas.

choque aviones

Según revelaron, el hecho ocurrió durante maniobras en tierra, cuaando un avión de Latam se preparaba para el despegue con destino a Brasil. En tanto, un avión de Aerolíneas Argentinas aguardaba la autorización para despegar y volver al país, cuando fue impactado desde la parte trasera por otro avión en movimiento.

Durante ese desplazamiento se produjo el contacto entre ambas aeronaves. Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) precisaron que el episodio involucró a un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y a un Airbus A321 de LATAM, y confirmaron que no se registraron heridos.

"Los pasajeros fueron desembarcados. La DGAC realizará la investigación respectiva”, informaron desde la Dirección General de Aeronáutica Civil.