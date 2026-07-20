El desaforado festejo de una figura de Brasil tras el gol de España que le dio la Copa del Mundo

Una figura del fútbol brasileño, compañero de dos argentinos en su club, festejó a lo Diego Armando Maradona contra Perú en 2009.

No solo España celebró el título de Copa del Mundo , también lo hicieron fanáticos de distintos países que incluso fueron parte del certamen disputado en 2026 pero no tuvieron un rendimiento óptimo para llegar a la final. Más allá del logro de los europeos, hinchas de otras selecciones apretaron el puño debido a que el desenlace de la final tiene que ver con la caída de Argentina, quien era defensora del título.

En las últimas horas una figura de Brasil , rival histórico de la selección, festejó de forma desaforada el gol que le dio la victoria de la selección española. Rápidamente el video filmado en el interior de su casa fue viralizado en las redes sociales.

Richarlison , uno de los jugadores que tuvo protagonismo en la selección de Brasil , fue filmado en el interior de su casa celebrando el único tanto de la derrota del combinado que tiene como figura futbolística a Lionel Messi . Al ver el televisor que mostraba el partido, se tiró al suelo y celebró como lo hizo Diego Armando Maradona en el gol de Martín Palermo a Perú en 2009.

Richarlison after Ferran Torres’ goal. pic.twitter.com/86kifoqeFS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

Cabe recordar que el jugador es compañero del Cuti Romero y compartirá también con Marcos Senesi, que fue anunciado como refuerzo del Tottenham. En las próximas semanas volverán a encontrarse en los entrenamientos del club inglés.

Los videos de las salvajes peleas entre hinchas argentinos y brasileños tras la final del Mundial 2026

La derrota de la Selección Argentina ante España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026 dejó imágenes de desconsuelo entre los simpatizantes albicelestes. Sin embargo, la tensión no quedó limitada al resultado deportivo: en distintos puntos de Brasil se registraron peleas entre hinchas argentinos y brasileños luego del encuentro decisivo.

Videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos en Búzios y Copacabana, dos destinos turísticos donde numerosos fanáticos se reunieron para seguir la definición.

Las grabaciones exhibieron corridas, golpes de puño y patadas en zonas que, minutos antes, funcionaban como puntos de encuentro para mirar el partido.

Los incidentes generaron preocupación entre turistas y residentes, que intentaron apartarse de las peleas mientras otras personas registraban lo ocurrido con sus teléfonos celulares. Hasta el momento, no trascendió un reporte oficial detallado sobre detenidos o heridos como consecuencia de los disturbios.

Graves incidentes durante la transmisión de la final en Búzios

Uno de los principales focos de conflicto se produjo en Rua das Pedras, uno de los sectores comerciales y turísticos más concurridos de Búzios. Allí se había congregado una gran cantidad de personas para seguir la final entre Argentina y España mediante una pantalla instalada en la vía pública.

Los enfrentamientos ocurrieron en las inmediaciones de la avenida José Bento Ribeiro Dantas y la calle Manoel Turíbio de Farias. En ese sector suelen reunirse turistas argentinos y brasileños, especialmente durante acontecimientos deportivos de gran convocatoria.

Las imágenes difundidas después del partido mostraron a varios hombres a los golpes en medio de la calle.

En uno de los registros se observa cómo la pelea se extiende durante varios segundos sin que resulte posible establecer con claridad qué situación originó el conflicto. La escena se desarrolló entre mesas, comercios y espacios donde minutos antes los simpatizantes observaban la final del Mundial 2026.

Cruces entre argentinos y brasileños en Copacabana

La tensión también alcanzó a Copacabana, uno de los puntos de Río de Janeiro donde se concentraron numerosos argentinos durante el torneo. La zona recibió durante varias semanas a grupos que acompañaron a la Selección argentina en su camino hasta la final.

Tras la derrota frente a España, algunos cruces verbales entre simpatizantes argentinos y brasileños derivaron en enfrentamientos físicos. Los videos compartidos en plataformas digitales volvieron a mostrar golpes, empujones y corridas en espacios cercanos a la playa.

La histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil volvió a quedar presente en las provocaciones y discusiones registradas después del encuentro. Aunque Brasil no disputó la final, algunos hinchas locales celebraron la caída del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, mientras grupos argentinos respondieron a las burlas.

Los videos se viralizaron después de la derrota argentina

Las imágenes de las peleas en Brasil comenzaron a circular pocas horas después de la final y rápidamente se replicaron en distintas redes sociales.

Videos difundidos en redes mostraron peleas, golpes y corridas tras la final del Mundial.

Usuarios argentinos y brasileños compartieron los videos junto con comentarios sobre la rivalidad entre ambas selecciones y el comportamiento de algunos grupos.

Una parte de las publicaciones condenó los hechos y cuestionó que una disputa deportiva terminara en agresiones físicas. Otros mensajes utilizaron las imágenes para alimentar provocaciones entre simpatizantes, lo que multiplicó la difusión del material.

La mayoría de los presentes no participó de los enfrentamientos. En varios videos se observa a familias, turistas y trabajadores de los comercios retirándose de los sectores donde comenzaron las peleas para evitar quedar expuestos.