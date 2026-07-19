"Campeones del mundo otra vez": así reflejaron los medios de España el triunfo ante Argentina

Después de 14 años, la selección española consiguió su segundo título mundial. "La Roja" consiguió así la victoria en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres.

Pasaron 14 años para que España consiga su segundo título mundial en el partido que le ganó 1 a 0 a la Selección argentina. "La Roja" consiguió la victoria en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres en el Mundial 2026 .

Con una gran expectativa generada por el enfrentamiento con el equipo que conduce Lionel Scaloni , los españoles alcanzaron así su segunda estrella en el encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey .

Ferran Torres, en el instante en el que convierte el gol que les daría la gran victoria, fue la fotografía elegida por La Vanguardia y afirma: ''La segunda estrella ya vuela de regreso a la Península para quedar incrustada en el pecho de una selección admirable, que tiene un nuevo héroe''.

Por su parte, Diario AS expresó ''un desenlace con prórroga incluida que nos dejó el corazón botando cuando Ferran Torres marcó en el minuto 106 un gol que nos lleva de nuevo a la gloria. Fue bonito, fue justo''.

Además, hizo un repaso sobre el presente de la Selección Española que ''redondea unos años mágicos en los que se ha conquistado una Nations League (2023), una Eurocopa (2024), unos Juegos Olímpicos (2024) y un Mundial (2026)''.

En sintonía, El Mundo confiesa ''le costó 106 minutos, pero lo consiguió, y no de casualidad, lo consiguió con un centro de Pedro Porro, el hombre del Mundial, una dejada de Nico Williams, que al final sí jugó, y un remate de Ferran Torres, peleado con todo el mundo, y consigo mismo, pero ya para siempre en el imaginario colectivo de los españoles, sea lo que sea eso''.

En su relato, incluyen que el Mundial 2026 despide al ''mejor jugador de la historia con un partido fundido a negro, enmudecido el mito por un equipo maravilloso. Messi fue un espectador. Y España es para siempre''.

En tanto, el periódico El País se hizo eco de una selección que vivió una ''final de infarto'' ante Argentina. Al mismo tiempo, hicieron mención a la despedida de Messi del fútbol con una ''exhibición coral''.

Con un paseo por el recorrido de la selección española en sus últimos años, partieron desde el Mundial de Sudáfrica. En esta línea, destacaron ''con la primera versión de un libreto de juego brillante y evolucionó durante algo más de una década a la fórmula prodigiosa con la que ganó la Eurocopa de 2024 y ahora el segundo Mundial. Imposible no recordar Sudáfrica, que llegó también después de un Europeo. La primera estrella es aviso al mundo, sacar la cabeza. La segunda supone instalarse en la eternidad del fútbol.

De la misma manera, Marca opta por un relato del periodista José Luis Hurtado quien relata ''Mientras se notan lágrimas en el córner de los ojos y no hay achique de espacios para las emociones, sobre todo por los que ya no están con nosotros (y son muchos y muchas), toca contar que España logró la victoria de todos los tiempos ante la selección de Messi. En el panteón de héroes entra Ferran Torres, autor de un gol monumental''.