La tremenda piña de un referente de la Selección a una figura de España tras la derrota: el video

La derrota en la final del Mundial 2026 dejó distintas situaciones confusas con encontronazos luego del pitido final. La pelea que no se vio.

Argentina fue superada futbolísticamente en la final ante España y tuvo que entregar el trono que ocupaba desde Qatar 2022. Sin discusión desde el juego durante el último encuentro que aún así tuvo que ir al alargue, el seleccionado sufrió una dura derrota que dejó secuelas con las declaraciones de Lionel Scaloni por las dudas sobre su continuidad como DT del plantel, el último baile de Messi en mundiales, entre otras cuestiones que empezaron a hacer ruido.

Luego de esa final perdida, los ánimos de los futbolistas del combinado nacional se enardecieron al punto tal de terminar en entredichos. Leandro Paredes terminó casi a las piñas con los futbolistas Gavi y Eric García , mientras que otro referente peleó con una figura de España cuando el partido llegó a su fin.

En medio de los encontronazos tras la final, el Ratón Ayala , ayudante en el cuerpo técnico de la Selección , se metió al terreno de juego para separar el tumulto. En ese intento tuvo un fuerte intercambio con el mediocampista Dani Olmo , a punto tal que el ayudante terminó dándole una terrible piña que llamó la atención.

EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. pic.twitter.com/xExkw8Ac4x — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026

El golpe de Paredes a un español y la fuerte frase de Otamendi tras la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 tuvo varios momentos picantes y tras la victoria de España sobre Argentina, en tiempo suplementario, se dieron dos situaciones tensas. El gol de Ferrán Torres le dio el título a la Furia y apenas el árbitro pitó el cierre, ocurrieron dos cruces puntuales.

La primera fue protagonizada por Nahuel Molina, que se agarró con un suplente. Primero intervino Eric García, quien empujó al lateral derecho y después se topó con Leandro Paredes, quien golpeó en el cuello a García.

En el medio apareció Scaloni a separar y después el volante se agarró con un suplente rival, que cayó al piso tras su topetazo. Fue Thiago Almada quien se metió para evitar el conflicto al segundo español, pero el jugador de Boca igual lo tiró al piso.

LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

La calentura de Otamendi

Al mismo tiempo, Nicolás Otamendi quedó mano a mano con Rodri, capitán de España. En la charla que se vio a través de la transmisión oficial, el flamante refuerzo de River le recordó a su colega las frases que habían dicho los españoles en la previa de la final.

Los futbolistas y el técnico del nuevo campeón del mundo "abrieron el paraguas" en la antesala del encuentro y esa postura le sirvió al conjunto ganador, que además de ser muy superior en el juego contó con un arbitraje muy amable, que no midió las infracciones con la misma vara.

"Toda la semana estuviste llorando. Vos y Laporte, los dos", fue la frase textual de Otamendi.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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Los campeones de la historia

España se consagró campeona del Mundial 2026 al vencer a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de New York/New Jersey y obtuvo la segunda Copa del Mundo de su historia.

El equipo español igualó la línea de Uruguay y Francia entre las selecciones con dos títulos mundiales. La "Roja" volvió a conquistar el certamen después de la histórica consagración lograda en Sudáfrica 2010 frente a Países Bajos.

El conjunto español disputó apenas la segunda final mundialista de su historia y consiguió mantener un pleno de efectividad en partidos decisivos.

En cambio, Argentina cayó en su séptima final y quedó con tres títulos mundiales, obtenidos en 1978, 1986 y 2022, además de las derrotas sufridas en 1930, 1990, 2014 y 2026.

La Copa del Mundo, creada en 1930 con trece selecciones participantes en Uruguay, llegó por primera vez en esta edición a un formato de 48 equipos, después de las ampliaciones a 16 participantes en 1954, 24 en 1982 y 32 desde Francia 1998.

Aun así, el torneo no tuvo un campeón inédito, ya que sólo ocho países lograron conquistar el máximo trofeo del fútbol mundial.

Brasil continúa siendo el seleccionado más ganador de la historia con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia con cuatro. Argentina permanece con tres, mientras que España alcanzó a Uruguay y Francia con dos conquistas. Inglaterra completa la lista de campeones con un título.

España amplió además un palmarés que ya incluía cuatro Eurocopas, un Mundial y una Liga de las Naciones UEFA.

Argentina, pese a la derrota, sigue siendo la selección con más títulos oficiales absolutos del mundo gracias a sus tres Copas del Mundo, 16 Copas América, dos Finalíssimas, una Copa Confederaciones y una Copa Panamericana.

Así quedó el listado de campeones: