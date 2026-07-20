Las sentidas palabras de Enzo Fernández tras ser expulsado en la final

El volante de la selección argentina, autor del histórico gol contra Inglaterra, vio la roja frente a España.

La final del Mundial 2026 dejó una herida abierta, pero mientras el recuerdo todavía está fresco, las voces del plantel empiezan a asomarse para poner en perspectiva lo construido. Una de las más esperadas fue la de Enzo Fernández , volante central de la Selección y una de las figuras de esta generación, que lamentablemente vio la roja en la final con España.

El ex River utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje sentido, pero eligió mirar hacia adelante y destacar el orgullo de pertenecer a este grupo.

"Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado", arrancó el mediocampista, con una frase que ya resuena como un manifiesto de esta Scaloneta. " Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta, y nunca bajar los brazos" , continuó, en una clara referencia al espíritu de lucha que caracterizó al equipo.

El orgullo de defender la camiseta

Enzo, que disputó su segundo Mundial, destacó el compromiso y la entrega de un plantel que, más allá de los títulos, supo ganarse el respeto y el cariño del pueblo argentino.

"Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso", escribió el volante, en un párrafo que reivindica el legado de los campeones del mundo.

El agradecimiento a los hinchas

Como no podía ser de otra manera, el mensaje incluyó un párrafo especial para la gente, que una vez más copó las calles y las pantallas durante todo el torneo. "Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo", expresó.

Y cerró con una declaración que ilusiona de cara al futuro: "Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla".

Enzo está llamado a ser uno de los líderes del equipo, tanto adentro como afuera de la cancha, en los próximos años.

El futuro de Enzo en la Selección

Con apenas 25 años (llegará a los 29 para el Mundial 2030), Fernández se perfila como uno de los estandartes de la próxima generación. Su mensaje, cargado de compromiso y pertenencia, deja entrever que el volante del Chelsea seguirá siendo una pieza clave en el engranaje de la Scaloneta para los próximos ciclos.

Mientras el país digiere la derrota, las palabras de Enzo tienen mucho sentido. Porque, como él mismo dijo, hay algo mucho más grande que un resultado: el orgullo de defender la camiseta y el legado de una generación que supo dejar todo por ella.

El padre de Enzo Fernández confirmó la ausencia de su hijo: “No va a venir a la Argentina”

En el día posterior a la derrota de Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo, los familiares de algunos jugadores del plantel de la Selección arribaron al país en un vuelo anterior al de los jugadores.

Raúl Fernández, padre del mediocampista del Chelsea, confirmó la ausencia de su hijo en la vuelta a la Argentina: "Enzo no va a venir, ahora va a empezar sus vacaciones" y señaló: "El grupo está cansado". A su vez, expresó: "Contento por el sacrificio que hicieron".

Miriam, la madre de Leandro Paredes, también se pronunció tras el aterrizaje: “Sabía lo que significa para mi hijo la Selección argentina y se recuperó para esto”, y agregó: “Tristes pero felices porque dejaron todo en la cancha”.