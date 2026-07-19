Emocionate posteo de Lionel Messi que suena a despedida

A menos de 24 horas del inicio de su tercera final, el capitán de la Selección Argentina compartió unas sentidas palabras.

Será que llegó el día, no sólo el de la final del Mundial 2026 sino del Last Dance de Lionel Messi . Frase que inmortalizó el periodista inglés Peter Drury (cadena ITV/NBC) en la final de Qatar 2022 cuando el capitán de la Selección Argentina se consagró campeón mundial.

Minutos antes de la medianoche en Argentina, Messi escribió un sentido posteo ante de este trascendental partido que lo enfrentará a España, duro escollo para alcanzar la cuarta estrella y el tan anhelado bicampeonato.

Messi, con todo el equipo de la Selección Argentina posó en una foto y agradeció a todo el cuerpo técnico, a todo el “camino” recorrido hasta llegar a una nueva final en menos de cuatro años.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, comenzó.

Para luego agradecer a cada uno de sus compañeros, al cuerpo técnico y “a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”.

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. VAMOS ARGENTINA”, cerró el gran capitán de esta selección que este domingo 19 de julio de 2026 disputará su tercera final en un Campeonato Mundial de Fútbol.

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Iniciativa de los canales de TV para alentar a la Selección

El posteo lo publicó minutos previos a una iniciativa en la previa de la Final del Mundial 2026 de la televisión argentina para realizar una transmisión especial con el fin de apoyar a la Selección. Este domingo 19 de julio, a las 00, los principales canales de aire y las señales deportivas emitirán de manera simultánea una versión del Himno Nacional Argentino cantada por los futbolistas del seleccionado, en reemplazo de la tradicional emisión de la medianoche.

La propuesta, denominada "Cantemos el Himno con la Selección", fue impulsada por Torneos junto con Telefe, TV Pública, El Trece, América, Canal 9 y las señales deportivas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports, con el objetivo de dar inicio a la jornada de la final del Mundial con un mensaje de apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Argentina y España definen el Mundial 2026

La Selección Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, con capacidad para más de 82.000 espectadores.

El encuentro comenzará a las 16 (hora de Argentina), las 15 en la costa este de Estados Unidos y las 21 en España. Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar 2022, mientras que España intentará levantar su segunda Copa del Mundo, después de la obtenida en Sudáfrica 2010.