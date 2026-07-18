Final de la Copa del Mundo: confirman quién cantará el Himno Nacional Argentino

Tras una serie de especulaciones en las que estaban involucrados varios artistas, esta noche anunciaron quién lo hará en representación de la Selección Argentina.

A pocas horas de disputarse la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y la de España , se conoció quién interpretará las estrofas del Himno Nacional Argentino a las 16 de este domingo 19 de julio.

Previo al gran encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, como todos los partidos, se cantarán los himnos de los equipos que llegaron a esa instancia de la Copa del Mundo en la ya tradicional ceremonia. La encargada de cantar el himno argentino será la cantante María Becerra.

Así lo confirmaron en la noche previa al partido, tras las distintas versiones sobre quién sería el o la artista encargada de hacerlo. Hace un par de días ya se había corrido el rumor de la posibilidad de que María era la principal candidata para subirse al escenario antes del inicio de la final.

El rumor tomó fuerza este jueves luego de que en SQP, el programa que conduce Yanina Latorre, aseguraran que María Becerra sería "El rumor de quién cantaría el himno para los argentinos es... María Becerra", revelaron en el ciclo, donde además indicaron que la cantante "estaría primera en la lista".

#AHORA - MARÍA BECERRA será la encargada de entonar las estrofas del himno argentino en la final de la Copa del Mundo, este domingo ante España.



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¿Qué se sabe del show del entretiempo de la final del Mundial 2026?

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España mantiene en vilo a millones de fanáticos alrededor del mundo. Mientras la expectativa crece por el desenlace deportivo, en las últimas horas comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre uno de los grandes atractivos de la jornada: el histórico espectáculo de medio tiempo que acompañará el encuentro decisivo del próximo domingo.

Durante el programa La mañana con Moria (El Trece), los periodistas adelantaron parte del despliegue artístico que tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde más de 80.000 espectadores presenciarán la definición del campeonato. Según reveló Gustavo Méndez, una de las grandes protagonistas del show será Madonna, quien encabezaría un espectáculo sin precedentes para una final mundialista: "Quién va a estar en el entretiempo del partido de la final entre España-Argentina, Argentina-España… Lo nombro primero a España porque fue el primero que clasificó, después clasificamos nosotros. ¡Madonna!", anunció el periodista durante el ciclo televisivo.