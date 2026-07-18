Un jugador de España habló de arbitrajes sospechosos a favor de la Selección Argentina

"Hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo", declaró Aymeric Laporte en la previa de la final del Mundial 2026.

Aymeric Laporte calentó la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , que se jugará este domingo desde las 16 en Nueva Jersey. El defensor español, que se perfila como titular, apuntó contra la intensidad del equipo de Lionel Scaloni y dejó entrever dudas sobre el criterio arbitral en los últimos partidos de la Albiceleste.

Al ser consultado por la forma de competir de Argentina, el central del Athletic de Bilbao puso el foco en los duelos y en la manera en la que el equipo recupera la pelota. “No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema…”, expresó en diálogo con Marca.

Laporte fue más allá y aseguró que en España detectaron situaciones que les llamaron la atención durante el camino argentino hacia la final. “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados”, señaló.

El defensor también remarcó que, para él, ese tipo de acciones pueden influir en el desarrollo de un partido de máxima exigencia. “Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear. Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada”, sostuvo.

Por último, Laporte marcó diferencias entre el estilo de España y el de la Selección argentina, aunque volvió a dejar el arbitraje como un factor central para la final. “Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje”.

La posible formación de la Selección Argentina ante España

La Selección Argentina se enfrentará este domingo con España en la gran final del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en el que sería el posible 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien está teniendo un muy discreto Mundial y viene de recibir goles en los últimos cinco partidos.

En lo que respecta a la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, que viene de tener una actuación impresionante contra Inglaterra, mientras que la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La primera incógnita aparece en el lateral derecho, ya que aún no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, ambos de muy bajo nivel.

Otra de las incertidumbres está en la mitad de la cancha. Si bien es un hecho la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, resta definir si el cuarto jugador en este sector de la cancha será Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone. Finalmente, en la delantera estarán Lionel Messi y Julián Álvarez.

De esta manera, Scaloni repetiría el 4-4-2 con el que juega desde los 16avos de final, potenciando la contención en la mitad de la cancha y confiando en la magia de Messi y el sacrificio de Álvarez para generar peligro en la delantera.

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a España: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.