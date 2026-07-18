¿Scaloni repite equipo?: la posible formación de la Selección Argentina ante España

La Albiceleste jugó el mejor partido en lo que va del Mundial por las semifinales ante Inglaterra, y ahora podría repetir los once.

La Selección Argentina se enfrentará este domingo con España en la gran final del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en el que sería el posible 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien está teniendo un muy discreto Mundial y viene de recibir goles en los últimos cinco partidos.

En lo que respecta a la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, que viene de tener una actuación impresionante contra Inglaterra, mientras que la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La primera incógnita aparece en el lateral derecho, ya que aún no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel , ambos de muy bajo nivel.

Otra de las incertidumbres está en la mitad de la cancha. Si bien es un hecho la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, resta definir si el cuarto jugador en este sector de la cancha será Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone. Finalmente, en la delantera estarán Lionel Messi y Julián Álvarez.

De esta manera, Scaloni repetiría el 4-4-2 con el que juega desde los 16avos de final, potenciando la contención en la mitad de la cancha y confiando en la magia de Messi y el sacrificio de Álvarez para generar peligro en la delantera.

La posible formación de la Selección Argentina para enfrentar a España: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Mundial 2026: histórico banderazo de los hinchas argentinos en Times Square

Miles de hinchas argentinos realizan este sábado un banderazo en Times Square en la previa de la final del Mundial entre Argentina y España, en una convocatoria que superó las estimaciones iniciales y obligó a la policía neoyorquina a reforzar el operativo de control en la zona.

La concentración comenzó por la tarde y se extendió sobre Broadway y la Séptima Avenida, con grupos de residentes, turistas y simpatizantes que viajaron especialmente para acompañar a la Selección.

Según medios locales, como NBC New York y Telemundo, las autoridades evalúan trasladar parte del encuentro a Central Park si la afluencia continúa aumentando, debido a la capacidad limitada del área y al alto flujo de visitantes durante el fin de semana.

Los hinchas entonaron cánticos, desplegaron banderas y grabaron mensajes de apoyo destinados al plantel argentino. Asociaciones de residentes coordinaron puntos de encuentro alternativos en Bryant Park y Hudson Yards, mientras que bares argentinos de Manhattan y Queens reportaron reservas completas para el día del partido.

La policía de Nueva York mantuvo cortes parciales y presencia reforzada en Times Square para evitar bloqueos de tránsito y garantizar la seguridad de peatones y turistas. El consulado argentino difundió recomendaciones para evitar incidentes y recordó que las celebraciones deben realizarse sin obstruir accesos ni generar riesgos en zonas de alta circulación.

Con el banderazo ya instalado como una de las mayores movilizaciones de hinchas extranjeros en la ciudad, Nueva York se prepara para una jornada de festejos masivos en la previa del duelo decisivo entre Argentina y España.