Agustín Creevy habló en exclusiva con LM Neuquén durante el banderazo de la Selección Argentina

Miles de hinchas argentinos se hicieron presentes en el Times Square de Nueva York y Sergio Dovio registró los acontecimientos.

Agustín Creevy se sumó al clima argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España , que se jugará en New Jersey , y habló en una entrevista exclusiva de Sergio Dovio para LM Neuquén durante el banderazo de los hinchas en Times Square, Nueva York . Allí, la ilusión por una nueva consagración de la Selección se mezcló con la expectativa por lo que puede ser una noche inolvidable.

Creevy , referente del rugby argentino, ex capitán de Los Pumas y protagonista de varios Mundiales con la camiseta nacional, analizó el cruce desde su experiencia como deportista de elite. “Mira, difícil. La verdad que estamos en un gran momento, pero sabemos que es una final y va a estar complicado. Aunque las esperanzas siempre están a flor de piel y esperemos que mañana sea una fiesta para nosotros”.

El ex hooker también marcó un punto clave en la previa: la recuperación física de la Selección, que llega con un día menos de descanso que España. “Un día menos de recuperación es un montón, lo sé siendo deportista. Estuvieron descansando bastante por lo que tengo entendido, así que vamos a ver cómo se encuentran. La condición física es muy importante”.

Más allá del desgaste, y el promedio de edad de la Selección española, que es menor al de la Selección Argentina, Creevy remarcó que en un partido de esta magnitud pesan otros factores. “Es una final, la edad no importa. Ahí hay que correr, correr y correr. Lo que más influye en una final es el corazón y la cabeza”.

Desde su propio recorrido mundialista, también dejó una reflexión sobre cómo se juegan este tipo de instancias límite. “A lo máximo que llegué yo es a una semi. Es un solo tiro. Ir a cada pelota como si fuera la última, no hay mañana”.

Por último, se refirió a Lionel Messi y a la posibilidad de que sea su despedida en una Copa del Mundo. “No sé si será el último partido de Messi. Pero si es así, que sea para festejar”.

Histórico banderazo de los hinchas argentinos en Nueva York

Miles de hinchas argentinos realizan este sábado un banderazo en Times Square en la previa de la final del Mundial entre Argentina y España, en una convocatoria que superó las estimaciones iniciales y obligó a la policía neoyorquina a reforzar el operativo de control en la zona.

La concentración comenzó por la tarde y se extendió sobre Broadway y la Séptima Avenida, con grupos de residentes, turistas y simpatizantes que viajaron especialmente para acompañar a la Selección.

Según medios locales, como NBC New York y Telemundo, las autoridades evalúan trasladar parte del encuentro a Central Park si la afluencia continúa aumentando, debido a la capacidad limitada del área y al alto flujo de visitantes durante el fin de semana.

Foto: Sergio Dovio.

Los hinchas entonaron cánticos, desplegaron banderas y grabaron mensajes de apoyo destinados al plantel argentino. Asociaciones de residentes coordinaron puntos de encuentro alternativos en Bryant Park y Hudson Yards, mientras que bares argentinos de Manhattan y Queens reportaron reservas completas para el día del partido.

La policía de Nueva York mantuvo cortes parciales y presencia reforzada en Times Square para evitar bloqueos de tránsito y garantizar la seguridad de peatones y turistas. El consulado argentino difundió recomendaciones para evitar incidentes y recordó que las celebraciones deben realizarse sin obstruir accesos ni generar riesgos en zonas de alta circulación.

Con el banderazo ya instalado como una de las mayores movilizaciones de hinchas extranjeros en la ciudad, Nueva York se prepara para una jornada de festejos masivos en la previa del duelo decisivo entre Argentina y España.