La Selección Argentina, en busca de la cuarta estrella ante España: hora, formaciones y cómo ver

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán la final del Mundial 2026, luego de superar a Inglaterra en las semifinales.

La Selección Argentina se enfrentará este domingo con su par de España , en la que será la gran final del Mundial 2026 y que contará con el tan ansiado cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina) , se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey y se podrá ver a través de TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic , mientras que en el VAR estará la nicaragüense Tatiana Guzmán.

La Selección Argentina se metió en esta instancia luego de conseguir una épica victoria ante Inglaterra , rival al que le dieron vuelta el resultado sobre el final del encuentro gracias a los goles del mediocampista Enzo Fernández y del delantero Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi.

En este enfrentamiento los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron dejar atrás las flojas actuaciones que venían demostrando en las fase previas, por lo que llegan a la ilusión al máximo con el objetivo de conseguir el bicampeonato en el Mundial, que además representaría la cuarta estrella.

Pese a sus 39 años, Messi sorprendió a todos con su actuación en este Mundial, donde se cargó el equipo al hombro y apareció en los momentos más complicados. En lo que va de la competencia, el astro rosarino anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien está teniendo un muy discreto Mundial y viene de recibir goles en los últimos cinco partidos.

En lo que respecta a la defensa, en el lateral izquierdo estará Nicolás Tagliafico, que viene de tener una actuación impresionante contra Inglaterra, mientras que la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. La primera incógnita aparece en el lateral derecho, ya que aún no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, ambos de muy bajo nivel.

Otra de las incertidumbres está en la mitad de la cancha. Si bien es un hecho la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, resta definir si el cuarto jugador en este sector de la cancha será Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone. Finalmente, en la delantera estarán Lionel Messi y Julián Álvarez.

De esta manera, Scaloni repetiría el 4-4-2 con el que juega desde los 16avos de final, potenciando la contención en la mitad de la cancha y confiando en la magia de Messi y el sacrificio de Álvarez para generar peligro en la delantera.

Del otro lado estará España, que luego del empate en su primera presentación ante Cabo Verde comenzó a mostrar su mejor versión y ganó todos sus partidos casi sin sufrir, aunue tampoco le sobró mucho contra sus oponentes.

En las semifinales, los dirigidos por Luis De la Fuente dieron una cátedra de fútbol para derrotar 2-0 a Francia, que era la gran candidata.

El de este domingo será el primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal, la gran promesa española, en un duelo que atraerá la mirada del mundo entero.

Las posibles formaciones de la Selección Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodrigo Hernández, Fabián Ruíz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal. DT: Luis De la Fuente.