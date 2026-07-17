Intentó asesinar a tres personas y se fugó: fue al hospital por un balazo y quedó detenido

Debía cumplir prisión domiciliaria, pero se cortó la tobillera electrónica. El grave intento de homicidio ocurrió en el barrio Gran Neuquén.

Un hombre que, en junio del año pasado, intentó asesinar a tres personas en el barrio Gran Neuquén quedó detenido con prisión preventiva. Permanecía prófugo tras cortarse la tobillera electrónica y fue atrapado luego de asistir al hospital por una herida de bala, el pasado lunes, en Cipolletti.

En la audiencia de modificación de medidas cautelares realizada este viernes, Jávega solicitó que se revoque la prisión domiciliaria oportunamente impuesta y que, en su lugar, se ordene la prisión preventiva por el plazo de un mes.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que “el imputado demostró un claro incumplimiento de la medida cautelar al fugarse del domicilio donde debía permanecer, cortar intencionalmente la tobillera electrónica y mantenerse prófugo, conducta que motivó que previamente fuera declarado en rebeldía y se ordenara su captura”.

Además, argumentó que ese comportamiento confirmó la existencia de riesgos procesales, en particular el peligro de fuga y el incumplimiento de las medidas judiciales, y concluyó que “resulta necesaria una medida cautelar más gravosa para asegurar el avance del proceso”.

La jueza de garantías Carina Álvarez hizo lugar al planteo de la fiscalía, revocó la prisión domiciliaria y dispuso que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por el plazo de un mes.

El intento de asesinato

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el 5 de junio de 2025 el acusado efectuó múltiples disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros contra tres personas que se encontraban en una vereda del barrio Gran Neuquén.

Por ese ataque fue imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en tres hechos, en concurso ideal, y permanecía bajo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico hasta que incumplió la medida, fue declarado rebelde y posteriormente recapturado.

El acusado, identificado por sus iniciales como C.A.M., circulaba en una moto junto a otra persona. Al llegar a la intersección de las calles Pizarro y Rodhe, sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros de entre su ropa y efectuó múltiples disparos contra tres hombres que estaban en la vereda. “Al menos fueron diez disparos”, precisó la asistente letrada Carolina Gutiérrez, al momento de la formulación de cargos.

De acuerdo a la información que recopiló el MPF y la Policía provincial en el contexto de la investigación, “uno de los heridos resultó herido con impactos de proyectil en la cabeza y el ojo derecho, otro sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo y el restante presentó una herida en el antebrazo derecho”, según detalló la integrante del MPF. “Todos ellos fueron trasladados a los hospitales Horacio Heller y Castro Rendón, donde recibieron atención médica”, precisó. Tras efectuar los disparos, C.A.M. huyó del lugar.

Su recaptura ocurrió el 13 de julio pasado en el Hospital Dr. Pedro Moguillansky de la ciudad rionegrina de Cipolletti, a donde llegó requiriendo atención médica por una herida de bala.