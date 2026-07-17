Fuerte choque en la Ruta del Petróleo entre dos camionetas, cerca de la Autovía Norte: una mujer está grave

El accidente de tránsito ocurrio este viernes antes de las siete de la mañana. Hubo múltiples lesionados y una conductora grave.

Un accidente de tránsito generó gran tensión este viernes por la mañana. Dos camionetas petroleras chocaron en el sector clave de Vaca Muerta ubicado en la llamada "Ruta del Petróleo" , cerca de la rotonda de acceso cercana a la Bajada del Maida y la Autovía Norte. Una mujer fue trasladada en grave estado al hospital Castro Rendón.

Según lo relevado, el siniestro ocurrió a las 6:20 en la entrada a unos 5 kilómetros de la rotonda de Pluspetrol, en la zona de la meseta ocupada recientemente por la empresa Halliburton . Los protagonistas fueron los conductores de una Kangoo gris y una pick up 4x4 blanca .

En el lugar trabajan personal de salud, con un total de seis ambulancias, tránsito de villa Obrera, y bomberos. Las imágenes muestran que la pick up impactó al utilitario por la izquierda en la puerta del conductor.

Los daños fueron de gran consideración y afectaron en gran manera a la estructura general del vehículo impactado. Por su parte, aún no existe información sobre el estado de salud de los conductores, ni las tareas realizadas por la Policía.

Múltiples lesionados en el tremendo choque en Halliburton

Respecto a la actuación de los servicios de salud pública, según lo relevado por LM Neuquén brindaron atención a un total de ocho ocupantes, de los cuales siete presentaban lesiones de distinto carácter y tuvieron que ser hospitalizados.

De acuerdo a la información brindada por Patricio Rematal en declaraciones radiales, la totalidad de cinco personas que se trasladaban en el utiliario resultaron lesionadas. Como evidencian las imágenes de los destrozos provocados en el impacto de la pick up sobre la puerta izquierda del utilitario.

De esta manera, la conductora de la Kangoo de 53 años resultó con un cuadro de salud más grave. Tenía múltiples lesiones y por este motivo fue trasladada de urgencia en ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón.

Claudio Espinoza

Por otra parte, Retamal detalló que dos de las tres personas que se trasladaban en la Ford Ranger fueron trasladados al CMIC y Policlinico Neuquén. Según el estudio preliminar constataron politraumatismos múltiples de caracter leve, aunque se confirmará con la realización de radiografías.

Cómo fue el fuerte choque en Ruta 67

En cuanto a la dinámica, por razones que se investigan y se intentan establecer, Retamal indicó que el choque se produjo cuando la Kangoo intentó ingresar a la dársena para entrar a la empresa Halliburton y fue colisionada por la Ranger.

"El primer vehículo, una Renault Kangoo, con cinco ocupantes, se encontraba detenido en la banquina este, con el frente hacia la Ruta 51, mientras el segundo protagonista, una Ford Ranger con tres ocupantes se encontraba circulando con sentido norte por la ruta provincial 67", informó.

En tanto, indicó: "en un primer momento la Kangoo estaba detenida cuando comenzó a hacer maniobra de giro hacia su izquierda para cruzar la Ruta hacia el cardinal oeste e ingresar a Halliburton, y en ese momento es impactado por el Ford Ranger en su lateral izquierdo".

Al respecto de la situación posterior en la ruta, manifestó que gracias al trabajo de las autoridades policiales, médicas y bomberos lograron dar atención mientras le gabinete de Accidentología Vial se encontraba trabajando para realizar las pericias pertinentes.