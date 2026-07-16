Recuperaron un camión con pedido de secuestro por robo: demoraron a un joven

El operativo cerrojo se realizó este martes por la tarde en las afueras de Plottier. El joven detenido será imputado por encubrimiento.

Un gran camión que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de robo fue recuperado este martes en Plottier durante un operativo policial que terminó con la demora de un joven de 23 años, quien quedó a disposición de la Justicia y a la espera de la imputación.

El procedimiento se realizó minutos antes de las 16, luego de que el Centro de Monitoreo detectara la circulación de un camión Peterbilt 387 negro que era buscado por la Justicia.

Ante la alerta, efectivos de la Comisaría Séptima desplegaron un operativo cerrojo con apoyo de motoristas y otras unidades policiales para impedir que el vehículo abandonara la ciudad.

Gracias al seguimiento realizado desde el Centro de Monitoreo, los policías lograron ubicar el camión y lo interceptaron sobre la calle Fernández Oro, donde identificaron a su conductor sin que se registraran incidentes.

Al verificar la información con el Centro de Análisis, los efectivos confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente emitido en el marco de una investigación por robo de vehículo que lleva adelante la Justicia de Río Negro.

Qué resolvió la Fiscalía

Con esa confirmación, se dio intervención a la Unidad Fiscal correspondiente para definir las medidas a adoptar tras lo cual la Fiscalía dispuso el secuestro del camión para continuar con la investigación y ordenó la demora del conductor.

Se trata de un joven de 23 años, quien será imputado por el presunto delito de encubrimiento, figura penal que sanciona a quien oculta, recibe o utiliza bienes provenientes de un delito, aun cuando no haya participado del hecho original.

El vehículo quedó bajo resguardo policial mientras avanza la investigación para establecer las circunstancias en las que era conducido y determinar si existen otras personas involucradas en la maniobra.

Sebastián Fariña Petersen

Violento robo a una familia: los golpearon y se llevaron una camioneta

Vecinos de Centenario denunciaron que en los últimos siete días se registraron al menos seis hechos delictivos, varios de ellos con irrupciones en viviendas, agresiones físicas y delincuentes armados. Los robos violentos donde atacaron a sillazos a una mujer o pegaron un culatazo en la cabeza a un hombre generaron gran preocupación en los vecinos.

Frente a esta situación, según relevó Centenario Digital, los habitantes del sector reclamaron un refuerzo de los patrullajes de la Comisaría 52 y solicitaron mantener una reunión con las autoridades policiales. Aseguran que, además del aumento de los delitos, existen demoras para radicar denuncias y dificultades para comunicarse con la Policía a través de la línea fija debido a problemas técnicos.

El episodio más grave ocurrió durante la madrugada del martes, cuando una familia fue sorprendida por un grupo de delincuentes armados en una vivienda ubicada en la esquina de Cuba y Manuel Simón Paz, del barrio Eluney.

De acuerdo con el relato de las víctimas, al menos cinco jóvenes llegaron al lugar en un auto oscuro, ingresaron a la casa y redujeron a la familia bajo amenazas. Durante el asalto golpearon al dueño de la vivienda con la culata de un arma, provocándole una herida cortante en la cabeza, pese a que había entregado las llaves de su camioneta. También sujetaron del cuello a uno de sus hijos mientras exigían dinero, consignó Centenario Digital.

Tras apoderarse de distintos elementos, los asaltantes escaparon en dos vehículos: su auto y la camioneta de la familia. Horas más tarde, el rodado fue encontrado abandonado en la zona de Parcelas, aunque del interior se habían llevado una importante suma de dinero.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 52 y de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, que trabaja con el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Los vecinos sostienen que el ataque a esta familia fue apenas el último de una serie de hechos que encendieron las alarmas en el barrio. Recordaron que días antes delincuentes ingresaron a otra vivienda y atacaron a la propietaria a sillazos durante el robo. La mujer logró pedir ayuda a un familiar, lo que permitió que el episodio no tuviera consecuencias aún más graves.

A esos casos se suman otros robos denunciados en el sector, además de situaciones de violencia que, según los habitantes, se repiten durante la madrugada. Aseguran que con frecuencia escuchan detonaciones de armas de fuego y señalaron que recientemente una comerciante encontró su camioneta baleada.