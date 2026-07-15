¿La nueva modalidad en Neuquén? Encienden las alarmas por robos con camionetas de alta gama

Los delincuentes utilizaron una Toyota SW4 que tiene orden de secuestro. Los vecinos difundieron el video para alertar a la comunidad.

Un grupo de delincuentes quiso ingresar a una vivienda del barrio Rincón del Río , en el este de la ciudad de Neuquén , a bordo de una Toyota SW4 . El intento de robo quedó registrado por las cámaras de seguridad y ahora la Policía trabaja para identificar a los autores y localizar la camioneta utilizada.

El hecho ocurrió el 11 de julio por la noche en uno de los sectores residenciales más nuevos de la capital neuquina, un barrio que en los últimos años sumó obras de pavimento y donde predominan viviendas de alto valor económico y vehículos de alta gama, una característica que podría haber sido aprovechada por los delincuentes para no despertar sospechas.

En las imágenes, que comenzaron a circular entre los vecinos como medida de prevención, se observa cómo la camioneta se detiene frente a una vivienda. Varias personas descienden del vehículo e intentan ingresar al domicilio. Sin embargo, por motivos que se investigan, no logran concretar el robo y finalmente abandonan el lugar.

La investigación quedó a cargo del Departamento Delitos contra la Propiedad y Sustracción de Automotores, que busca individualizar a los responsables y establecer el recorrido que realizó la camioneta antes y después del intento de robo.

Robos en camionetas alta gama

Aunque la investigación aún se encuentra en pleno desarrollo, el caso abrió una hipótesis que comienza a ser observada por los investigadores: la utilización de camionetas de alta gama robadas para desplazarse por barrios donde ese tipo de vehículos forma parte del paisaje cotidiano.

A diferencia de un automóvil pequeño o de un vehículo con características llamativas, una Toyota SW4 puede ingresar a barrios como Rincón del Río, Terrazas de Neuquén o Alta Barda sin despertar sospechas, ya que son camionetas habituales entre los propietarios de esas zonas.

Los investigadores analizan si esta maniobra responde a un hecho aislado o si se trata de una modalidad que comienza a repetirse para facilitar robos domiciliarios.

Búsqueda de la Toyota SW4 robada en Neuquén

Mientras avanza la investigación, la Policía difundió en las últimas horas un pedido de ubicación y secuestro de otra Toyota SW4 sustraída en la ciudad.

De acuerdo a la alerta, los ladrones ingresaron a una casa ubicada sobre calle Luna de Cuarzo al 300, en el barrio Salud Pública, aprovechando que sus propietarios se encontraban de viaje. Del interior de la vivienda sustrajeron una Toyota SW4 negra, dominio AB-036-NI en la cual escaparon.

Según el registro policial, el vehículo fue robado este lunes 13 de julio, alrededor de las 12.40. La búsqueda está a cargo de la Comisaría Cuarta y forma parte de las investigaciones por el robo de camionetas de alta gama.

Aunque todavía no hay confirmación oficial de que se trate de una modalidad instalada, una de las hipótesis es que las bandas utilicen vehículos robados de similares características a los que circulan habitualmente por barrios residenciales para evitar despertar sospechas.

En sectores como Rincón del Río, Terrazas de Neuquén o Alta Barda es frecuente ver camionetas 4x4 estacionadas o circulando durante todo el día.

El video circuló entre los vecinos como alerta

Las imágenes comenzaron a compartirse rápidamente entre los grupos de WhatsApp del sector como una herramienta de prevención. A su vez, desde la cuenta de instagram del barrio Copol compartieron las imágenes y el mensaje de extremar las precauciones.

Daniel Zurita, presidente de la comisión vecinal de los barrios Copol y 14 de Octubre, explicó a LM Neuquén que el objetivo fue advertir sobre nuevas modalidades delictivas. "No queremos que solamente se sospeche de las personas que están en situación de calle. También hay otras modalidades de robo y es importante que los vecinos las conozcan", sostuvo.

El dirigente recordó que desde 2019 funciona un sistema de comunicación sectorizado entre vecinos y la Comisaría Cuarta, mediante el cual cualquier movimiento extraño es reportado de inmediato. "Cuando aparece un vehículo que no es característico de la habitualidad del barrio, se avisa rápidamente en los grupos y también a la Policía", explicó.

Además, destacó que la comisión vecinal cuenta desde 2018 con cámaras de seguridad propias y un circuito cerrado de alertas que complementa el trabajo preventivo.

"Hay que informar sin generar miedo"

Zurita consideró que es importante difundir este tipo de hechos, aunque según una estadística de Nación, los delitos contra la propiedad en Neuquén bajaron un 30 %. "Tenemos que seguir en alerta y extremar cuidados, porque quienes delinquen también miran las redes sociales. No queremos instalar la idea de tranquilidad sino hacer énfasis en la prevención", señaló.

También indicó que los robos contra la propiedad van cambiando de escenario dentro de la ciudad. "Así como en un momento el narcomenudeo se trasladó hacia el oeste, hoy escuchamos reclamos por robos en distintos sectores. Antes era Alta Barda, ahora aparecen situaciones en otros barrios como Huiliches. El delito se va moviendo", analizó.

Zurita aprovechó para advertir sobre otra preocupación que mantienen los vecinos: el futuro de la posta policial ubicada en el barrio 14 de Octubre. Explicó que el espacio, ubicado en la plaza Florencio Vargas, -sobre las calles Alberto Gentilini y José Carol equipado por los propios vecinos desde 2012 mediante un convenio con la Jefatura de Policía, corre riesgo de desaparecer porque el terreno donde funciona fue vendido a un privado.

"Es un punto estratégico para los recorridos preventivos. Los agentes descansan unos minutos y continúan con los patrullajes. Tener presencia policial ayuda a desalentar el delito", afirmó. Según indicó, ya presentaron notas al Municipio y al Ministerio de Seguridad para solicitar una solución, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas.