Video impactante: defendió a su marido a botellazos y evitó el robo

La pareja llegaba a su casa después de hacer las compras, cuando fue sorprendida por ladrones. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad.

Un intento de robo en Gerli terminó con una inesperada reacción de una mujer que, al ver que tres delincuentes atacaban a su marido , utilizó una botella de gaseosa para intentar ahuyentarlos.

El episodio ocurrió cuando ambos regresaban de hacer las compras para ver el partido de la Selección Argentina , cuando fueron sorprendidos por los asaltantes mientras abrían el portón de la vivienda. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad

De acuerdo al relato de la víctima, los ladrones se acercaron caminando y lo abordaron de frente. “Veníamos con mi señora de comprar para organizar, para ver el partido en familia. Cuando estábamos bajando del auto y por entrar a casa, aparecieron tres muchachos . Después un vecino nos dijo que nos venían siguiendo”, contó.

Roberto se resistió al robo y comenzó a forcejear con los atacantes, que le dieron golpes de puño mientras intentaban quitarle las cosas. En medio del enfrentamiento, su esposa cayó al piso y, al ver que golpeaban a su marido, les arrojó una botella de gaseosa y otros objetos de las bolsas de las compras para intentar ahuyentarlos.

La reacción de ambos terminó frustrando el asalto. Los delincuentes escaparon sin llevarse el vehículo, aunque lograron robar la llave de otro auto que Roberto llevaba en el bolsillo.

“Me resistí, no les di la llave del auto con el que había llegado. La saqué barata, porque podría haber terminado con un tiro o un arma blanca”, aseguró la víctima. También explicó que durante el forcejeo trató de defenderse como pudo, ya que desconocía si los ladrones estaban armados.

El violento episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes muestran la desesperada reacción de la mujer mientras intenta ayudar a su marido. Los delincuentes escaparon y, hasta el momento, permanecen prófugos.

Robo frustrado en pleno centro de Neuquén

Otro robo frustrado ocurrió el pasado mes de junio en pleno centro de Neuquén. Allí, dos jóvenes intentaron ingresar a una camioneta Toyota Hilux blanca que estaba estacionada sobre calle Belgrano, entre Jujuy y Fotheringham, pero escaparon del lugar cuando se activó el sistema de alarma.

Según relató el propietario de la camioneta en diálogo con LM Neuquén, el hecho ocurrió alrededor de las 19. Las imágenes muestran a dos sospechosos acercarse a la camioneta y permanecer varios segundos junto a una de las puertas del lado del conductor.

De acuerdo con el testimonio, los jóvenes lograron destrabar la puerta a la cabina tras forzar la cerradura. Sin embargo, una vez abierta la puerta, se activó la alarma de la camioneta.

La reacción fue inmediata. Al escuchar el sonido, ambos abandonaron el intento de robo y se retiraron rápidamente de la cuadra, dejando la puerta del vehículo abierta.

Según contó el dueño, el video se lo envió el portero del edificio frente al que vive. En el recorte se observa cómo uno de los sospechosos manipula la puerta mientras el otro permanece a pocos metros, aparentemente vigilando el entorno. Tras algunos segundos de maniobras, los dos se alejan del lugar sin llegar a sustraer elementos del interior.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad ubicada frente al lugar donde se encontraba estacionada la Toyota Hilux. Las imágenes permiten observar con claridad el accionar de los dos jóvenes y el momento en que abandonan la escena.

El episodio generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona céntrica, un sector con importante circulación peatonal incluso durante los fines de semana.

Según informó el dueño, no ha podido radicar la denuncia, debido a que padece una lesión física. Agregó que la puerta de la camioneta no quedó con ningún tipo de marca, por lo que asumió que "lo hicieron con una llave o algo que les permitió abrir sin forzar".

La camioneta no sufrió el robo de pertenencias, aunque sí quedó con la puerta abierta tras el intento frustrado.