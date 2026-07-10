Robaron una Amarok con un complejo aparato electrónico: desprogramaron todo el sistema de cierre y alarma

El hecho ocurrió en la playa de estacionamiento de un supermercado. La maniobra replicó el código de seguridad de la llave y deberá reemplazar todo el sistema electrónico.

El robo se registró en la playa de estacionamiento de una cadena de supermercados.

Una preocupante situación de inseguridad digital tuvo lugar en la playa de estacionamiento de un supermercado de Villa La Angostura , cuando el dueño de una camioneta Amarok sufrió un robo mediante un complejo sistema de vulneración electrónica de las cerraduras, que provocó la desprogramación de todo el sistema de alarma y cierre centralizado del vehículo.

El episodio sucedió en la playa de estacionamiento del supermercado La Anónima , cerca de las 16 de este jueves 9 de julio. El propietario estacionó su camioneta Volkswagen Amarok en la parte posterior del sector, cerca de los arbustos.

Según informó el medio local, Diario Andino , antes de ingresar al comercio, el hombre aseguró la camioneta con el sistema de alarma y verificó físicamente que las puertas hayan quedado correctamente cerradas , justamente para evitar la inhibición de la alarma.

Al regresar a la camioneta, la llave no respondía para abrir

El damnificado ingresó al supermercado y permaneció en el interior durante 20 minutos. Sin embargo, cuando regresó al vehículo, detectó que la llave no respondía al intentar abrir la camioneta.

“Cuando me acerqué comprobé que la camioneta estaba abierta y completamente revuelta. Habían ingresado por la puerta del acompañante durante mi ausencia”, explicó el damnificado.

Se trata de un complejo dispositivo electrónico capaz de desprogramar el sistema de cierre centralizado del vehículo.

En un principio, la víctima pensó que habían utilizado un inhibidor de alarma, un dispositivo que impide que el vehículo reciba la orden de cierre proveniente de la llave. Pero a partir del análisis de un cerrajero especializado en cerraduras electrónicas, surgió una explicación mucho más preocupante.

El sofisticado dispositivo con el que abrieron la camioneta

De acuerdo con el profesional que analizó la camioneta, los delincuentes habrían utilizado un complejo equipo electrónico con la capacidad para vulnerar el sistema de apertura de la camioneta. El dispositivo logró capturar o replicar el código de seguridad y generó un acceso autorizado para el vehículo, lo que provocó que los delincuentes accedan al interior de la camioneta y se roben diversos elementos.

Este sofisticado procedimiento no solo permite abrir las puertas sin dejar rastros de violencia o de forcejeo, sino que también desprograma o desvincula el telemando original, es decir la llave original pierde la capacidad para abrir o cerrar la puerta, dejando al dueño sin control sobre el sistema de cierre.

La víctima del robo radicó la denuncia en la Comisaría N°28 de Villa La Angostura.

“Esto es mucho más complejo que un inhibidor común. Me explicaron que ahora tengo que cambiar todo el sistema de apertura de la camioneta, porque anularon el telemando y podrían volver a abrirla cuando quieran”, indicó el damnificado.

Este tipo de dispositivos electrónicos representan una evolución de los delitos contra los vehículos, ya que los autores no necesitan forzar las cerraduras, realizar palanca en las puertas ni romper los vidrios de las ventanillas para ingresar al habitáculo. Incluso, la verificación física de las puertas aseguradas con alarma, no sirve en este tipo de situaciones.

Los delincuentes recurren a dispositivos electrónicos cada vez más complejos capaces de vulnerar los sistemas de acceso sin llave o los comandos remotos, un método innovador y complejo que dificulta la detección inmediata del delito.

El caso vuelve a poner en alerta a los propietarios de vehículos con sistemas electrónicos de apertura y cierre centralizado, fundamentalmente en playas de estacionamiento de supermercados y centros comerciales, donde los delincuentes aprovechan el constante movimiento de las personas para cometer este tipo de robos.