Descubrieron que un empleado se desvió $24 millones de la empresa donde trabajaba: cómo fue la maniobra

El hombre fue detenido Cuando circulaba por la ruta. Fue el dueño de la empresa quien detalló como le había robado.

El empleado fue detenido en Resistencia luego de una investigación que lo vincula con el presunto desvío de casi $24 millones pertenecientes a la empresa.

Un empleado fue detenido tras ser denunciado de haberse quedado con una suma millonaria perteneciente a la empresa en la que trabajaba. Tras reunir las primeras pruebas, la Justicia ordenó la captura del sospechoso.

La investigación comenzó después de que el propietario de la firma detectara inconsistencias en el circuito de pagos realizados por distintos clientes y presentara una denuncia ante la Justicia. Luego de que detectaran que los fondos eran enviados a diversas cuentas bajo el nombre de uno de sus empleados, la compañía radicó la denuncia.

La acusación sostiene que parte del dinero que ingresaba por operaciones comerciales terminaba depositado en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas al empleado.

Esa maniobra habría provocado un perjuicio económico estimado en unos 24 millones de pesos, cifra que ahora forma parte del expediente judicial tras la denuncia.

La Justicia intenta determinar cómo el empleado habría transferido parte del dinero de las cobranzas a cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a su nombre.

El hombre se desempeñaba en el área de ventas y cobranzas de una empresa en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

La denuncia reveló presuntas irregularidades en los cobros

La investigación se originó luego de que el dueño de la empresa advirtiera movimientos que no coincidían con la contabilidad de la firma.

Al revisar el registro de pagos efectuados por clientes, el hombre detectó presuntas irregularidades que despertaron sospechas sobre el manejo de la cobranza. A partir de esa situación decidió presentar una denuncia para que la Justicia analizara el destino de los fondos.

Con esa información, los investigadores comenzaron a reconstruir el circuito financiero de las operaciones para establecer la modalidad utilizada y determinar el monto total del perjuicio económico.

La Justicia ordenó la captura del empleado y el secuestró de teléfonos celulares

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia emitió una orden de captura contra el sospechoso.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Leyes Especiales Metropolitana, que localizaron al acusado cuando circulaba por la intersección de la avenida Sabin y la Ruta Nacional 16, en la ciudad de Resistencia.

Los policías concretaron la detención sin que trascendieran incidentes y trasladaron al hombre para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

Durante el procedimiento también fueron secuestrados dos teléfonos celulares, dispositivos que ahora serán sometidos a distintas pericias informáticas.

La investigación continúa para reconstruir la maniobra

La causa quedó en manos del Equipo Fiscal N.º 6, que continuará impulsando distintas medidas de prueba para determinar cómo se desarrolló la presunta defraudación.

Entre los principales objetivos figura establecer durante cuánto tiempo se habrían realizado las transferencias, qué mecanismos fueron utilizados para concretarlas y si existieron otras personas involucradas en la operatoria.

También deberán analizarse los movimientos bancarios del empleado, la documentación contable de la empresa y el contenido de los teléfonos secuestrados para verificar si existen registros compatibles con la hipótesis planteada por la denuncia.