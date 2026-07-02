Causa Vialidad: confirmaron la suma multimillonaria del decomiso a Cristina Kirchner y otros condenados

La Corte Suprema rechazó los recursos que presentó la defensa y ratificó la millonaria actualización de los bienes que serán ejecutados por el Estado.

La orden alcanza a unos 111 bienes y ya se puso en marcha el proceso de tasación de algunas de las propiedades ubicadas en el sur del país.

Este jueves, la Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad .

La resolución judicial ratifica que la cifra pasó de $85.000 millones a $685.000 millones, una decisión que refuerza el avance de las medidas de ejecución patrimonial, incluido el remate de bienes. El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La orden alcanza a unos 111 bienes y el Tribunal Oral Federal n°2 ya puso en marcha el proceso de tasación de algunas de las propiedades ubicadas en el sur del país.

El monto actualizado surge de un informe del Cuerpo de Peritos Contadores del tribunal, y todos los condenados en la causa deben responder de manera solidaria. En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios provinciales.

cristina kirchner.jpg Después de muchos años, la Corte Suprema ratificó la condena por la Causa Vialidad contra Cristina Kirchner

De esta forma, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo de noviembre del 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte rechazó los rechazó los recursos de las defensas y del Ministerio Público y ordenó así la detención de los condenados.

Cómo se realizó el aumento del monto de decomiso

El tribunal fijó entonces un decomiso de $84.835.227.378,04 por los sobreprecios, la cartelización de las licitaciones y los daños ocasionados, con la indicación de que la cifra se actualizara cuando la condena quedara firme.

El Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con la participación de peritos de las defensas y de la fiscalía, actualizó el monto según el IPC del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025 y lo fijó en $684.990.350.139,86.

Aún así, restan resolver varios recursos más relacionados con el decomiso de los bienes, que no se ejecuta hasta tanto se pronuncie el máximo tribunal. Entre ellos, debe decidirse aún si pueden decomisarse los bienes de Florencia y Máximo Kirchner, por tratarse de la herencia de su padre.

Corte Suprema de Justicia de la Nación - 2026

En esta ocasión, los abogados de la expresidenta sostuvieron que el monto original era provisorio y cuestionaron el uso del IPC para actualizarlo.

Por su parte, la defensa de Báez, a cargo de Yanina Nicoletti, había cuestionado además que fuera el TOF 2 -y no el TOF 4, que lo condenó en la causa "Ruta del Dinero K"- el tribunal competente para ejecutar el decomiso. El máximo tribunal desestimó ambos planteos por "inadmisibles", en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El origen de la Causa Vialidad

La causa investigó una maniobra defraudatoria en 51 licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Según el expediente, los contratos fueron adjudicados de forma sistemática al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.

Cristina Kirchner cumple actualmente una condena de seis años de prisión bajo el régimen de arresto domiciliario. Junto a ella fueron condenados otros exfuncionarios como Nelson Periotti y José López, además del propio Báez.