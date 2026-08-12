La Justicia ordenó embargar el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

En las últimas horas se conocieron novedades en el marco de la causa Vialidad, donde la Justicia ordenó embargar el departamento en el que Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario.

La medida forma parte de una segunda etapa del proceso patrimonial y alcanza propiedades, vehículos y participaciones societarias. De estos, se define cuáles deberán ser ejecutados para afrontar el monto fijado en la sentencia: $685.000 millones .

El tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la condena del caso Vialidad , ordenó nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre propiedades, vehículos y activos societarios de la expresidenta y otros condenados.

Entre los inmuebles alcanzados por la resolución aparece el departamento de la calle San José 1111, donde Fernández cumple actualmente el arresto domiciliario por la condena de 6 años por corrupción.

La medida no implica un remate inmediato de las propiedades ni altera la titularidad de los bienes, sino que establece su indisponibilidad jurídica para evitar transferencias o gravámenes mientras se define el decomiso final. El fallo

El fallo del TOF N°2 también alcanzó a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero.

De esta forma, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, tomaron la decisión de cautelar propiedades de los condenados en el caso Vialidad de cara a una segunda etapa de ejecución patrimonial.

La primera tanda de 111 propiedades requeridas por el fiscal Luciani y aprobadas por el TOF para su decomiso, se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia: en noviembre el Tribunal ordenó el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis inmuebles de los demás acusados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó el criterio del TOF 2 respecto a los bienes a decomisar que había identificado el Ministerio Público Fiscal y ordenó proceder al respecto. Como la ex Presidenta y su ex socio comercial recurrieron ese fallo, el máximo tribunal tendrá la palabra final al respecto.

Mientras el máximo tribunal analiza ese planteo, el TOF 2 avanzó con una nueva lista de activos sobre los que pretende asegurar la posibilidad de ejecución.

Esta segunda etapa comprende 144 bienes entre propiedades y vehículos, además de paquetes accionarios de distintas sociedades. También fue incorporado el dinero que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia: más de US$5 millones.

Cristina Kirchner llevó su condena por Vialidad a la ONU

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner inició una nueva etapa en su estrategia contra la condena de la causa Vialidad. En las últimas horas confirmó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

El planteo fue presentado este miércoles por la mañana ante la ONU, y sostiene que el proceso judicial vulneró garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También cuestiona la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción que Kirchner define como una forma de proscripción política.

Según aclararon, la presentación internacional no suspende la condena ni modifica las condiciones de su prisión domiciliaria. El organismo deberá evaluar primero si el reclamo cumple los requisitos necesarios para comenzar un análisis sobre el fondo.