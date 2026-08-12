Escándalo: un docente proyectó imágenes sexuales durante una clase y lo apartaron del cargo

Los estudiantes registraron el momento y realizaron un descargo sobre lo ocurrido. La respuesta que dieron las autoridades.

. El episodio tuvo lugar durante un taller que dictaba a estudiantes que aspiran a ingresar a carreras de ingeniería.

El docente y vicedirector de una escuela protagonizó un verdadero escándalo, cuando proyectó imágenes de contenido sexual explícito desde su computadora frente a sus estudiantes. El episodio quedó registrado por los alumnos y todo terminó con la separación del cargo.

El hecho ocurrió en la Escuela de Comercio Martín Zapata , de Mendoza, uno de los seis colegios secundarios que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo. El episodio tuvo lugar durante un taller que dictaba a estudiantes que aspiran a ingresar a carreras de ingeniería.

Según el relato de los alumnos, el profesor proyectaba ejercicios en el televisor del aula cuando ocurrió el incidente. Una vez terminada la proyección, se había dada por finalizada la transmisión y el profesor desconectó el equipo. Sin embargo, la conexión habría continuado activa pese a que el docente aparentemente había desconectado la computadora.

En ese momento, mientras los alumnos todavía permanecían en el aula, el profesor comenzó a recorrer archivos del equipo y en el televisor aparecieron fotografías de contenido sexual de mujeres, entre ellas algunas que pertenecerían a docentes de la institución.

El polémico episodio fue registrado por los estudiantes

Ante esta situación, los estudiantes registraron lo sucedido con sus celulares para presentarlo como prueba. La situación provocó incomodidad, sorpresa y malestar entre los estudiantes, quienes posteriormente comunicaron lo ocurrido a las autoridades de la escuela.

"Estábamos haciendo un trabajo práctico transmitido por la computadora del profesor y él entró a mirar esas fotos", contó un alumno en diálogo con TN. "No es que le hackearon la computadora o algo así. Cuando se dio cuenta que lo vimos, sacó las fotos y se agarró la cabeza porque supo que lo vimos”, describió.

Mientras el docente intentaba desconectar la computadora, los alumnos documentaron todo. Rápidamente, el docente los hizo salir al receso cinco minutos antes: "Nuestro recreo siempre es a las 11:50 y nos hizo salir 11:45. Pero después estaba como si nada hubiera pasado".

La respuesta de las autoridades

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), organismo del cual depende el colegio, confirmó la apertura de un sumario para "determinar responsabilidades". Como primera medida, se decidió separar al docente de forma preventiva hasta que se resuelva la situación en el área de Legales.

María Ana Barrozo, directora de Educación Secundaria de la Universidad, calificó el hecho como "inadmisible" en declaraciones a medios locales. "Estamos hablando de estudiantes secundarios, de menores de edad; es algo que no se puede permitir bajo ningún concepto", enfatizó la funcionaria.

Además, aclararon que mientras se desarrolla el procedimiento y se buscan establecer eventuales responsabilidades, el profesor no tendrá contacto con estudiantes ni con la comunidad educativa de la escuela.

Barrozo indicó en diálogo con TN que "no hay mucho que investigar. Hay una inconducta clara y va a tener que asumir su responsabilidad. Pero evidentemente fue un accidente tecnológico".

Y aseguró: "Es condenatorio y no se justifica, pero no estamos en presencia de un profesor que arma deliberadamente una clase con este contenido. Él sufrió esta situación que no debe haber pensado nunca que le pasaría".

Una sentada pacífica para evitar que estas situaciones se repitan

Este martes, alrededor de las 9:30 horas, los estudiantes realizaron una sentada en la puerta del Martín Zapata como medida de protesta.

"Consideramos que lo ocurrido es grave y exigimos que se investigue, se esclarezca y se tomen las medidas correspondientes. Como estudiantes, queremos ser escuchados y defender nuestros derechos dentro del ámbito educativo", detallaron en un comunicado.