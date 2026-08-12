Cirugía en cuello, hombros, pectorales y glúteos: el juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de un empresario

Se conocieron detalles sobre lo qué ocurrió durante la cirugía de Cristian Zárate y la horas previas a su muerte.

El juicio contra Aníbal Lotocki también incluye a otros profesionales que participaron de la cirugía.

El médico Aníbal Lotocki comenzó a ser juzgado este miércoles por la muerte de Cristian Zárate , un empresario de 50 años que murió después de someterse a una cirugía estética . El juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17.

Durante las audiencias, los jueces intentarán reconstruir cómo llegó Zárate al quirófano , qué pasó durante la operación y de qué manera fue atendido cuando su estado empezó a empeorar.

Para eso se revisarán estudios, testimonios y documentación médica . En la causa también quedaron involucrados otros integrantes del equipo que participó en la cirugía y la dueña de la clínica donde se realizó el procedimiento.

El tribunal tratará primero la muerte del empresario. Más adelante abordará otro expediente relacionado con pacientes que denunciaron lesiones luego de pasar por intervenciones realizadas por el mismo médico.

Durante el juicio, los jueces reconstruirán la operación y la atención que recibió Cristian Zárate antes de morir.

Qué ocurrió durante la cirugía de Cristian Zárate

El empresario había acordado con Lotocki una lipoescultura y una dermolipectomía por 6.500 dólares. La operación se realizó el 15 de abril de 2021 en el Centro Médico Conde, conocido como CEMECO.

El procedimiento no quedó limitado a una sola parte del cuerpo. Incluyó el cuello, los hombros, los pectorales, los brazos, las axilas, el abdomen, la pelvis, la espalda baja y los glúteos. Para la acusación, era demasiado para una única jornada y el trabajo debió dividirse en varias etapas.

Zárate tenía antecedentes de diabetes, tabaquismo y coronavirus. La Fiscalía entiende que esas condiciones aumentaban los riesgos y que Lotocki contaba con esa información antes de comenzar.

Durante la operación ocurrió otra situación que será discutida en el juicio: el médico salió del quirófano durante unos 40 minutos para conectarse a una audiencia virtual. Mientras tanto, sus asistentes siguieron trabajando con el paciente.

Las horas previas a la muerte del empresario

Una vez terminada la cirugía, Zárate fue trasladado a una habitación, donde una enfermera notó un problema en el drenaje y se lo comunicó a Lotocki. El médico decidió llevarlo otra vez al quirófano para abrir una de las heridas.

El paciente pasó la noche con dolores muy fuertes y casi no pudo dormir. A la mañana siguiente se descompensó y el personal de la clínica lo intubó mientras esperaba la llegada de una ambulancia. Como el cuadro se agravó, pidieron una segunda unidad de emergencias.

Los médicos que llegaron a CEMECO advirtieron que Zárate estaba mal intubado y poco después sufrió un paro cardíaco. Intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarlo.

Ahora el tribunal deberá determinar qué responsabilidad tuvo cada una de las personas que intervino durante esas horas. También se analizará si la clínica contaba con los recursos necesarios para responder ante una complicación de esa gravedad.

De qué lo acusan a Aníbal Lotocki

Lotocki llegó al juicio acusado de homicidio simple con dolo eventual. Esa figura se aplica cuando una persona conoce el riesgo de provocar una muerte y, pese a eso, decide seguir adelante.

Aníbal Lotocki

La Fiscalía sostiene que el cirujano sabía que la operación podía poner en peligro la vida de Zárate. Además, lo acusa de no tomar las medidas necesarias para reducir ese riesgo.

En el expediente también aparece una supuesta modificación de la historia clínica del paciente. Se buscará establecer si ese documento fue alterado después de la intervención y qué datos pudieron cambiarse.

Junto con Lotocki serán juzgados otros médicos y la responsable de CEMECO. El proceso contra una de las profesionales permanece suspendido por motivos psiquiátricos. Cuando termine esta parte del debate, el tribunal avanzará con las denuncias de tres pacientes que presentaron granulomas e induraciones después de recibir polimetilmetacrilato en los glúteos.