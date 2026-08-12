Un argentino sobrevivió al terremoto en Colombia pero un enjambre de abejas lo atacó

El hombre fue atacado por miles de abejas mientras intentaba ponerse a salvo. El desesperante relato.

Hugo Kogan es marplatense y se encontraba en Colombia cuando ocurrió el terremoto.

El terremoto de 7,4 que se registró en Colombia el lunes, dejó un fatal saldo de más de 200 muertos y cientos de heridos, además de edificios y casas derrumbadas. Pero en las últimas horas se conoció un insólito episodio del que fue protagonista un argentino que sobrevivió al movimiento sísmico.

Hugo Kogan es director teatral marplatense, logró evacuar el edificio donde se encontraba en medio del terremoto pero fue sorprendido por un enjambre de abejas.

Según informaran, sufrió numerosas picaduras , por lo que terminó internado en un hospital con importantes heridas.

El hombre contó que, durante el sismo, una estructura se derrumbó y dejó expuestas algunas colmenas. En ese momento, las abejas atacaron a las personas que estaban cerca.

Atacado por miles de abejas: el desesperante relato del argentino

“Empezaron a haber miles y miles de abejas, y empezó un griterío doble, por un lado el terremoto, y por el otro las abejas”, dijo.

De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, Kogan había llegado a Manizales durante la noche del domingo, y el lunes, mientras desayunaba empezó a sentir el movimiento.

Según relató en diálogo con Extra FM 102.1, un mozo se le acercó y le informó que tenían que evacuar el salón porque la tierra estaba temblando. Mientras salía hacía la explanada de la catedral, notó que el terremoto se intensificó y los siguientes minutos fueron de pánico absoluto.

De repente, un enjambre voló sobre ellos y las abejas los atacaron. Kogan sufrió picaduras en todo el cuerpo y terminó en el hospital. Minutos después, comenzaron los síntomas. Según dijo, sufrió dolor de cabeza, vómitos, diarrea y sudoración.

En el centro de salud lo medicaron y lo tuvieron algunas horas bajo observación. “El médico me dijo: ‘Si hubiese sido alérgico a algo, se hubiese muerto en cinco minutos’, porque fue muy grande la cantidad de abejas”, contó durante la entrevista.

Kogan quedó completamente afectado por lo que vivió en Colombia y su mayor deseo es regresar a Argentina. “Acá todas las actividades se suspendieron, todo lo programado se suspendió, ahora estoy ahora tratando de cambiar el pasaje para volver a mi país”.

El marplatense no dimensionó lo que había pasado hasta que empezó a ver las imágenes del desastre: “Ahí recién empecé a tomar conciencia de lo que nos podría haber pasado, que vas caminando por ahí, se te cae una pared encima, qué sé yo.La verdad es una situación horrible”.

Kogan contó que el hecho marcó un antes y un después en su vida: “Empecé a valorar cosas que a veces uno las deja como al pasar”, dijo y concluyó: “La verdad que vivir este tipo de situaciones... unas cosas es contarlas y otras vivirlas”.

Encontraron a los dos argentinos que estaban desaparecidos tras el sismo en Colombia

Los dos argentinos que habían sido reportados como desaparecidos tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, finalmente, fueron localizados con vida.

Carlos Cáceres, de 69 años, y Carlos Ricchetti, de 56, lograron restablecer el contacto con sus familias este martes, después de varias horas de incertidumbre.

Ambos se encontraban en ciudades que sufrieron el impacto de los fuertes movimientos sísmicos que sacudieron al pais y que ya dejaron aleredeor de 200 personas fallecidas y más de 2.500 heridos.

Uno de ellos es Carlos Cáceres, un sanjuanino de 69 años, que llevaba varias horas sin dar señales de vida desde la localidad de Dosquebradas, en Colombia.

Mientras que, esta misma tarde, Carlos Ricchetti, 56 años, se logró comunicar con su hermana. El hombre estaba en la ciudad de Pereira y desde el sismo no sabían nada de él.

En cuanto a Cáceres, la noticia llegó alrededor de las 14.30 de este martes y puso fin a una búsqueda que había movilizado a familiares, medios y autoridades de la Cancillería argentina durante las últimas horas por la incertidumbre que tenían al no tener noticias sobre su estado.