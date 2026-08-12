Terremoto en Colombia: dónde encontraron al psicólogo argentino que estaba desaparecido

La familia intentó comunicarse con él desde el lunes pero un mensaje automático indicaba que la característica no existía, lo que aumentó la inquietud.

El argentino permanece desaparecido en Colombia desde el terremoto que afectó a distintas regiones del país.

La incertidumbre por el paradero de Gonzalo Galván , un argentino que era buscado intensamente después del terremoto en Colombia , terminó en las últimas horas cuando se confirmó que fue hallado con vida.

La confirmación llegó durante la mañana de este miércoles y puso fin a varias horas de incertidumbre en la localidad de Las Heras , en Santa Cruz, donde Galván vivió durante años y todavía mantiene vínculos familiares y personales.

El pedido de ayuda surgió cuando los allegados del psicólogo argentino dejaron de recibir respuestas, luego del brutal terremoto de 7,4 que se registró en Colombia.

La cercanía temporal llevó a familiares, amigos y vecinos a difundir su fotografía para intentar conocer su situación. Desde el principio, no existía información que ubicara al profesional entre las víctimas o las personas afectadas.

Dónde estaba Gonzalo Galván: la explicación de la madre

La madre del psicólogo, María Victoria Patrignani, confirmó este miércoles por la mañana que su hijo se encuentra en buenas condiciones.

También aclaró que vive en una zona ubicada unos kilómetros al norte de donde fue el terremoto, y permanece lejos de la zona afectada por el movimiento sísmico.

“Él está muy bien, no está en la zona del terremoto”, explicó Patrignani al comunicarse con La Opinión Austral. Su mensaje permitió descartar que Galván sufriera alguna consecuencia vinculada con el desastre.

La mujer también reveló por qué el profesional no respondía los llamados ni los mensajes. "Está de viaje y durante estos días permaneció desconectado", aclararon, Una circunstancia que su familia desconocía cuando comenzó el pedido de colaboración.

Cómo comenzó el pedido para encontrarlo

Familiares y amigos intentaron comunicarse con Galván después del terremoto registrado el lunes, pero no recibieron ninguna respuesta. Ante el silencio, decidieron recurrir a medios y redes sociales para ampliar el pedido.

La situación tomó estado público mediante una radio santacrucueña, donde la familia solicitó información a quienes pudieran conocer su ubicación o hubieran mantenido contacto reciente con él.

Intentaron llamarlo reiteradas veces, pero la comunicación no pudo concretarse y un mensaje automático indicó que la característica solicitada no existía, lo que aumentó la inquietud.

Los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros en Colombia.

Galván desarrolló parte de su carrera en Las Heras y desde hace varios años reside en Colombia. Se presenta profesionalmente como psicólogo clínico, investigador y director académico, con experiencia en formación doctoral, liderazgo institucional e investigación científica.

El especialista publicó más de 50 trabajos junto con universidades, hospitales y equipos de diferentes países. Su actividad se concentra principalmente en las adicciones, el trauma y otros cuadros complejos de salud mental.

El operativo después del terremoto en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió el lunes por la mañana y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento se sintió en gran parte del territorio colombiano y también alcanzó sectores de Ecuador y Panamá.

Hasta este miércoles, las autoridades colombianas confirmaron la muerte de al menos 240 personas. Cientos de habitantes resultaron heridos y numerosas familias todavía buscan a allegados cuyo paradero se desconoce.

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y otras localidades del oeste colombiano sufrieron derrumbes, daños en hospitales, cortes de servicios y problemas en las rutas. Los equipos de búsqueda y rescate trabajan entre estructuras inestables mientras intentan llegar a barrios y comunidades que permanecen aisladas.