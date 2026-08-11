Encontró su auto sin ruedas y reclamó una millonaria indemnización: por qué perdió el juicio

La mujer era dueña de un Renault Sandero modelo 2017. Cuál fue la versión que dio ante la Justicia.

El auto apareció apoyado sobre ladrillos y sin tres ruedas frente a la casa de su propietaria.

La Justicia rechazó la demanda presentada por una mujer que reclamaba una indemnización a su compañía de seguros por el robo de ruedas de su auto . El tribunal consideró que su relato no quedó respaldado por pruebas suficientes.

El conflicto comenzó en diciembre de 2022, cuando la propietaria comunicó que encontró su auto sin tres neumáticos mientras estaba estacionado frente a su casa. La mujer pidió que la aseguradora respondiera por el episodio: ella contaba con una póliza que contemplaba el robo o hurto parcial.

La demandante tenía 48 años al momento de iniciar el juicio y era dueña de un Renault Sandero II , modelo 2017. Según su versión, desconocidos retiraron las dos ruedas traseras y una delantera sin que ella advirtiera movimientos extraños. La compañía rechazó la cobertura después de revisar las imágenes y las circunstancias informadas.

El reclamo millonario contra la aseguradora

Frente a la negativa, la propietaria inició una demanda por daños y perjuicios ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 6 de Mar del Plata. Su reclamo alcanzó los $6.081.250, incluido el costo de reposición de las ruedas, la imposibilidad de utilizar el auto, una compensación por daño moral y una sanción por daño punitivo.

La dueña del auto reclamó una indemnización, pero la Justicia consideró que no logró demostrar el robo.

Para la mujer, la póliza vigente cubría el episodio y dijo que informó lo ocurrido dentro del plazo establecido. También solicitó la gratuidad del proceso mediante las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor, debido a su posición como usuaria de un servicio.

La aseguradora mantuvo su negativa y planteó la posible existencia de una defraudación. Para la empresa, la reclamante no consiguió demostrar que las ruedas fueran retiradas por terceros ni aportó elementos que permitieran reconstruir lo ocurrido.

La denuncia penal que nunca fue ratificada

Uno de los datos que terminó definiendo el juicio salió del expediente penal. La causa por el supuesto robo quedó archivada porque la mujer nunca ratificó la denuncia policial. La magistrada entendió que la denuncia administrativa enviada al seguro y las fotografías del automóvil no alcanzaban para acreditar el hecho.

En la sentencia remarcó que la falta de pruebas sobre los acontecimientos denunciados impedía reconocer cualquier pretensión indemnizatoria.

Durante la tramitación del siniestro, la compañía también pidió información sobre las personas que asistieron a la mujer cuando encontró el auto. La usuaria no entregó esos datos ni explicó quiénes colocaron los elementos utilizados para sostener el auto.

Por qué la protección al consumidor no alcanzó

El fallo reconoció que existía una relación de consumo entre la propietaria y la aseguradora, pero aclaró que esa protección no elimina la obligación de aportar una base probatoria mínima.

La inversión de la carga de la prueba no permite dar por cierto un siniestro solo porque el usuario lo denuncie. Por eso, la jueza consideró razonable exigir una denuncia penal ratificada, testigos o información que permitiera verificar el supuesto robo.

La demanda quedó rechazada y la aseguradora no deberá pagar los rubros solicitados. Sin embargo, la mujer conservó el beneficio de gratuidad procesal reconocido a los consumidores, por lo que quedó eximida de afrontar determinados gastos judiciales pese al resultado adverso.