Este mecanismo de ANSES permite comprar años de aportes para llegar a la cantidad de requerida para jubilarse. Todo lo que hay que saber antes de aprovecharlo.

Claves para comprar los 30 años de aportes con el Plan de Deuda Previsional de Anses y poder jubilarte

Cumplir con los años de aportes es uno de los requisitos fundamentales para acceder a una jubilación . Y para quienes no cuenten con ellos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone del Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad, que permite comenzar a cancelar determinados períodos que no fueron computados.

Este mecanismo, creado a través de la Ley 27.705, está dirigido a quienes todavía se encuentran a 10 o menos años de la edad jubilatoria y saben que no podrán alcanzar los 30 años requeridos. El sistema posibilita sumar los años faltantes mediante la compra de Unidades de Cancelación de Aportes Previsionales, conocidas como UCAP.

El esquema contempla condiciones específicas sobre la edad de los solicitantes, los períodos que pueden regularizarse y la forma de realizar los pagos. Por ello, es recomendable chequear la información personal.

El plan de la ANSES permite comprar los años que faltan de aportes.

Las cinco claves para acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional

A continuación, una guía con los puntos a tener en cuenta antes de comprar años de aportes:

Verificar el historial laboral y solicitar un Reconocimiento de Servicios

Consultar la Historia Laboral disponible en ANSES permite conocer los períodos que aparecen registrados y detectar posibles diferencias entre los años efectivamente trabajados y los que figuran en el sistema. Si un empleo no aparece en el historial, no conviene adquirir ese mismo período mediante el plan. En esos casos, corresponde solicitar previamente un Reconocimiento de Servicios, para que ANSES determine si ese tiempo puede ser incorporado como antecedente laboral.

Chequear los aportes como Monotributista o Autónomo en el SICAM

Las personas que hayan desarrollado actividades como autónomos o monotributistas deben revisar también los registros correspondientes antes de determinar qué meses necesitan regularizar. Para realizar esta comprobación, se utiliza el Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas (SICAM). La consulta permite contrastar esos antecedentes con la información que aparece en la Historia Laboral de ANSES. La revisión debe hacerse antes de seleccionar los períodos que se comprarán.

Comprobar el límite de períodos regularizables

El plan establece un límite temporal para los períodos que pueden incorporarse. La regularización alcanza a los meses faltantes hasta marzo de 2012 inclusive, por lo que no se pueden elegir períodos posteriores dentro de este régimen. Una de las características del esquema es que permite seleccionar uno o varios períodos, de acuerdo con la situación previsional y las posibilidades económicas de cada persona. No es obligatorio cancelar todos los meses disponibles de una sola vez.

Para este programa, los solicitantes deben estar a diez años o menos de jubilarse.

Tramitar el VEP desde mi ANSES o sacar turno presencial

El trámite puede comenzar desde mi ANSES, ingresando en la opción Solicitud de Prestaciones > Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores. Allí se podrá avanzar con la selección de los períodos que se pretenden cancelar. Una vez elegidos los meses, el sistema genera un Volante Electrónico de Pago (VEP). Ese documento es el que permite efectuar el abono correspondiente a los períodos seleccionados. También existe la alternativa de realizar la gestión de manera presencial en una oficina de ANSES.

Conservar los comprobantes de pago como "pago acreditado"

Después de realizar el pago del VEP, cada período abonado debe quedar registrado en el sistema con el estado “pago acreditado”. Esta constancia permite verificar que la cancelación fue correctamente incorporada. Es recomendable conservar los comprobantes y controlar que los meses seleccionados hayan cambiado efectivamente de estado.

Quiénes pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional 2026

La herramienta está destinada a quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria, pero no reúnen los 30 años de aportes requeridos, y a los trabajadores en actividad que todavía no cumplen la edad para jubilarse -60 en mujeres y 65 en hombres-, pero saben que no llegarán a completar los años de servicios exigidos.

Según precisa la ANSES a través de su página web, el plan está disponible para mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 que necesiten regularizar aportes faltantes para intentar llegar en mejores condiciones al momento de iniciar el trámite jubilatorio.

El trámite puede hacerse tanto desde la web como de forma presencial.

Qué información revisa ANSES y por qué podría rechazar el pedido para comprar aportes

Antes de aprobar la adhesión al Plan de Pago de Deuda Previsional, el organismo realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial para determinar si la persona cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Entre los aspectos que se analizan se encuentran:

Los ingresos declarados durante los últimos doce meses

durante los últimos doce meses Los niveles de consumo

Los movimientos asociados a tarjetas de crédito

La situación patrimonial general del solicitante

general del solicitante Titularidad de inmuebles, vehículos y otros bienes registrables

Si los indicadores económicos o patrimoniales superan determinados parámetros fijados por la reglamentación vigente, la adhesión al plan podría ser rechazada. También pueden surgir observaciones cuando existen incompatibilidades con otras prestaciones previsionales o beneficios que no pueden coexistir con este régimen.