Las jubilaciones y pensiones tendrán un nuevo aumento por inflación, además del refuerzo de $70.000. Cómo se calcula este complemento y quiénes lo recibirán.

Jubilación agosto 2026: cuáles jubilados reciben el bono con el nuevo aumento y cuánto cobrarán en total

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el aumento de agosto 2026 para los jubilados y pensionados del sistema previsional, además de mantener el bono de $70.000 . Sin embargo, este refuerzo económico no alcanzará a todos los beneficiarios ni se pagará de la misma manera, ya que está destinado a complementar los haberes más bajos.

Dependiendo del caso, el organismo previsional pagará la totalidad del bono o un proporcional , mientras que un grupo de jubilados y pensionados no recibirá ninguna suma extra. El refuerzo también alcanza a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas ( PNC ) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ).

Como sucede todos los meses, las jubilaciones y pensiones aumentarán en agosto 2026 en base al sistema de actualización mensual que toma el dato de inflación de dos meses atrás difundido por el INDEC. En este incremento, se utilizará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que arrojó una variación de 1,9%.

Las jubilaciones y pensiones tendrán en agosto un aumento del 1,9%.

Con este aumento, la jubilación mínima subirá a $419.817,13. Y si se suma el bono extraordinario de $70.000 (monto en el que está congelado hace más de dos años), el haber saltará a $489.817,13. Al ser un sistema que contempla únicamente el índice de inflación, la desaceleración de los precios provocó que este incremento sea uno de los más bajos del año.

En tanto, la jubilación máxima ascenderá a $2.823.171,19. Y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $335.853,70, mientras que con el bono alcanzará un total de $405.853. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez subirá a $293.871,99. Con el refuerzo incluido, el monto total llegará a $363.871.

Quiénes cobrarán el bono extraordinario y cómo se calcula

El bono de $70.000 está destinado a reforzar los haberes más bajos. Según precisa la ANSES, quienes cobren el haber mínimo recibirán la totalidad de la suma hasta alcanzar los $489.817,13. Los beneficiarios que perciban un haber mayor al mínimo pero que no superen los $489.817,13, tendrán un proporcional hasta alcanzar esa cifra. Y quienes cobren más de 489.817,13, no recibirán ninguna suma extra.

La jubilación mínima, con el bono, llegará en agosto a $489.817.

El cronograma de pagos para agosto 2026 difundido por ANSES

La fecha de cobro de los jubilados y pensionados está determinada por la terminación del DNI de cada beneficiario. En el octavo mes del año, el cronograma se verá afectado por el feriado del 17 de agosto que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y que este año cae lunes.

De esta manera, así queda el calendario de pago en agosto 2026:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: a partir del 10 de agosto

DNI terminados en 1: a partir del 11 de agosto

DNI terminados en 2: a partir del 12 de agosto

DNI terminados en 3: a partir del 13 de agosto

DNI terminados en 4: a partir del 14 de agosto

DNI terminados en 5: a partir del 18 de agosto

DNI terminados en 6: a partir del 19 de agosto

DNI terminados en 7: a partir del 20 de agosto

DNI terminados en 8: a partir del 21 de agosto

DNI terminados en 9: a partir del 24 de agosto

La fecha de cobro de los jubilados y pensionados dependerá de la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)